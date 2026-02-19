¿Recuerdas el cuento de Paco el Chato?; aquí puedes leer los libros de la SEP gratis

Para múltiples generaciones de mexicanos el cuento de Paco el Chato evoca a los años dorados en la escuela primaria, donde las risas y gritos hacían eco en el patio de recreo. Los libros de texto de la SEP dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva, convirtiéndose en el patrimonio visual y literario en la educación en México.

Un viaje a la nostalgia: Paco el Chato

Los libros de texto representan un material básico e importante durante el desarrollo académico de miles de estudiantes de nivel básico inscritos en los planteles públicos del país, con el fin de optimizar y reforzar sus conocimientos en cuanto a su comprensión lectora y habilidad matemática.

El acceso digital a estos materiales no solo es útil para fines educativos o de investigación, sino también para quienes desean hacer un viaje a la nostalgia y recordar cómo eran las clases en esa época. En redes, los usuarios suelen compartir fragmentos que se mantienen vivos en la memoria colectiva.

De acuerdo con la institución, los libros de texto gratuitos son una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Su elaboración surge a partir de una conversación con estudiantes, personal docente y comunidades escolares.

Las lecturas más recordadas por generaciones pasadas son Paco el Chato y Los Changuitos. Foto: SEP

Uno de los libros más recordados por generaciones anteriores es el de la materia Español Lecturas de Primer Grado, por su característica selección de cuentos, poemas y fragmentos literarios de autores clásicos y contemporáneos, acompañados de memorables ilustraciones detalladas. Entre los más recordados figuran: Paco el Chato, Saltan y saltan y Los Changuitos.

¿Dónde leer los viejos libros de la SEP?

Para aquellos que deseen revivir este clásico cuento infantil, pueden consultar los ejemplares didácticos de manera digital y gratuita en el catálogo histórico de la plataforma oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del sitio web y la app de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos: CONALITEG Digital.

En esta aplicación móvil para Android y iOS es posible acceder a las ediciones anteriores de los libros de texto de todas las asignaturas académicas de nivel básico, del año 1960 a 2014. En la app se pueden encontrar versiones de décadas pasadas, permitiendo comparar ilustraciones, modificaciones en contenidos y enfoques pedagógicos.

Antiguos libros de texto de la SEP. Foto: SEP

Luego de oficializarse la destitución del director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, algunos internautas en plataformas digitales propusieron la idea de retomar las antiguas ediciones de libros de texto, específicamente la utilizada en la generación 2014, que se enfocaba en la comprensión lectora y el pensamiento crítico.

Finalmente, la subsecretaria de Educación Básica de la SEP, Noemi Juárez informó este 19 de febrero que los libros de texto gratuitos actualizarán sus contenidos conforme el marco de la Nueva Escuela Mexicana. Luego de varias observaciones al contenido, confirmó que los materiales del próximo ciclo escolar ya están en proceso de impresión.

