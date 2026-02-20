Muere Eric Dane; ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que padecía el actor?

El fallecimiento de Eric Dane, actor estadounidense conocido por interpretar a Mark Sloan en "Grey's Anatomy", y a Cal Jacobs en "Euphoria", ha dejado una ola de tristeza y nostalgia entre los seguidores de la industria del entretenimiento .

De acuerdo con declaraciones de la familia hechas a la revista People, el actor, de 53 años, falleció la tarde del pasado 19 de febrero y pasó sus últimos días "rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia".

Su fallecimiento se dio tras una "valiente batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)", enfermedad neurodegenerativa progresiva con la que fue diagnosticado en 2024. Desde su diagnóstico, Dane fue conocido por hablar abiertamente del padecimiento. “A lo largo de su trayectoria con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha”, añadió su familia.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

De acuerdo con Mayo Clinic —una organización sin fines de lucro, líder mundial en atención médica, investigación y educación—, la esclerosis lateral es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, haciendo que quienes la padecen pierdan el control muscular.Es una enfermedad progresiva, esto quiere decir que los síntomas empeoran con el tiempo, y no tiene cura.

En alrededor de 10% de los casos, la ELA se puede asociar a factores genéticos; sin embargo, en el resto se suelen desconocer las causas del padecimiento.

El riesgo de tener la enfermedad aumenta después de los 75 años y suele ser más común entre los 60 y 85 años. Asimismo, antes de los 65 años, la ELA es un poco más común en hombres que en mujeres.

Los síntomas de este padecimiento pueden varias dependiendo de la persona, pero a menudo se manifiesta con espasmos y debilidad muscular en algún brazo o pierna, así como dificultad para hablar y tragar. Otros síntomas pueden incluir:

Dificultad para caminar o hacer las actividades diarias habituales.

Tropezones y caídas.

Debilidad en las piernas, los pies o los tobillos.

Debilidad o torpeza en las manos.

Dificultad para hablar o problemas para tragar.

Debilidad asociada a calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua.

Llanto, risa o bostezos intempestivos.

Cambios en el pensamiento o comportamiento.

¿Cómo funciona el deterioro por ELA?

De acuerdo con la misma fuente, la enfermedad por ELA afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos —como para caminar y hablar—.

Estas células nerviosas se llaman neuronas motoras y se dividen en dos grupos:

Neuronas motoras superiores : que se extienden desde el cerebro hasta la médula espinal y los músculos de todo el cuerpo.

: que se extienden desde el cerebro hasta la médula espinal y los músculos de todo el cuerpo. Neuronas motoras inferiores: este grupo se extiende desde la médula espinal hasta los músculos de todo el cuerpo.

La ELA hace que estos dos grupos de neuronas motoras se deterioren progresivamente y luego mueran. Cuando las neuronas motoras se dañan, dejan de enviar mensajes a los músculos, por lo que estos no pueden funcionar y la persona pierde su capacidad de movimiento.

