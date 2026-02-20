Muere Eric Dane; esta fue la última publicación del actor de Grey’s Anatomy en Instagram

El actor estadounidense, Eric Dane, conocido por darle vida al cirujano plástico, Mark Sloan, en "Grey's Anatomy"; a Cal Jacobs en la serie "Euphoria"; y al Capitán Tom Chandler, en "The Last Ship"; falleció el pasado jueves 19 de febrero, a los 53 años.

La noticia fue confirmada por la revista People, que compartió un comunicado de la familia del actor diciendo: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida".

El querido actor, también llamado "McSteamy" —por una referencia a su papel en Grey's Anatomy—, padecía de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva que lo debilitó y lo obligó a alejarse del ojo público, desde 2024.

El actor Eric Dane posa en la rueda de prensa durante el estreno de la película "Marley & Me" en Los Ángeles el jueves 11 de diciembre de 2008. (Foto AP/Dan Steinberg)

Esta fue la última publicación de Eric Dane en Instagram

La última publicación de Eric Dane en Instagram es un post colaborativo, en el que se anuncia la integración de Dane como parte del Consejo Directivo de Target ALS, una organización sin fines de lucro dedicada a eliminar las barreras que dificultan la investigación sobre la ELA con el fin de encontrar tratamientos eficaces.

En la publicación se puede leer: "Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a Eric al Consejo Directivo, con quien trabajaremos para acelerar el descubrimiento y cambiar lo que significa recibir un diagnóstico de ELA".

Asimismo, la publicación es una imagen de Dane, en la que el actor comparte un poco sobre su diagnóstico. "Esta enfermedad me quita algo cada día. Pero no dejaré que me quite el ánimo. Target ALS encarna ese espíritu inquebrantable, y por eso me uno a la Junta Directiva. Estoy deseando trabajar junto al equipo de Target ALS para seguir ampliando los límites de lo posible y cambiar lo que significa recibir un diagnóstico de ELA. Esta comunidad se merece tratamientos eficaces, y quiero aportar mi granito de arena para conseguirlos", dice la declaración del actor.

Última publicación de Eric Dane en Instagram. Foto: Instagram @realericdane

Asimismo, la última publicación hecha únicamente bajo el nombre del actor, fue el tráiler para "Americana", película protagonizada por Sydney Sweeney, Halsey y Paul Walter Hauser, que se estrenó el 22 de agosto de 2025, en la que Dane interpreta a Dillion Macintosh.

El actor acompañó su publicación de la frase: "Gran película de Tony Tost - estreno el 22 de agosto".

