CURP biométrica 2026: ¿qué trámites no podrás hacer sin ella?; esto se sabe

La Clave Única de Registro de Población (CURP) atraviesa una transformación estructural para integrar datos biométricos en su formato oficial. Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este nuevo sistema queda bajo la gestión de la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Aunque la legislación menciona que la captura de información sensible requiere el consentimiento del titular, la naturaleza del documento como instrumento de identificación universal genera implicaciones directas en la gestión de servicios básicos a partir de este año.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (CONAFREC), la implementación de esta tecnología busca mitigar el robo de identidad y ofrecer un mecanismo de autenticación fidedigno.

La transición hacia este modelo digital y físico responde a una necesidad de modernización administrativa que, según lo estipulado en el Artículo 91 Sexies de la Ley General de Población, obliga a cualquier entidad (ya sea un ente público o un particular) a solicitar esta clave para la prestación de trámites y servicios.

Limitaciones operativas y trámites vinculados al nuevo formato

A pesar de que las autoridades mantienen que no existe una restricción inmediata para quienes no cuentan con la versión biométrica, la estructura legal sugiere una transición hacia la exclusividad de este formato.

Según el Artículo 91 Ter de la normativa vigente, la CURP biométrica tiene una vinculación directa con el Registro del Sistema Nacional de Salud, lo que facilita la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos. En la práctica, la falta de este documento actualizado dificulta el acceso ágil a servicios sanitarios y procesos de validación de identidad digital.

Instituciones financieras y organismos de vivienda ya muestran una adopción progresiva de este estándar. Según la normativa que rige al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el documento se acepta como una identificación oficial válida para la solicitud de créditos hipotecarios.

De igual manera, instituciones educativas, notarías y dependencias de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) poseen la facultad de requerirla como requisito indispensable para asegurar la certeza jurídica de los usuarios.

Requisitos técnicos y el proceso de captura presencial

Para que el documento adquiera validez oficial absoluta, la ley exige que contenga los datos básicos (nombre, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad) junto con los elementos biométricos capturados de forma electrónica. El Registro Nacional de Población (Renapo) indica que, a diferencia de la consulta tradicional que se realiza vía internet, este trámite demanda la presencia física del ciudadano en los módulos autorizados o en las oficinas del Registro Civil.

Durante el proceso, el personal capacitado realiza la recolección de las diez huellas dactilares, un escaneo del iris, una fotografía facial de alta resolución y la firma digital del titular.

Según lo expuesto por especialistas en identidad digital de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en sus foros sobre registros civiles, estas medidas no solo agilizan las gestiones administrativas, sino que representan una herramienta fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas al contar con una base de datos centralizada y actualizada con información biométrica única.

