Ola de calor en CDMX; ¿a qué se deben las altas temperaturas durante la temporada de frío?

En los últimos días, una ola de calor ha cambiado drásticamente el clima de la Ciudad de México, haciendo que todos los capitalinos desempolven la ropa ligera, que se creía sería necesaria hasta alrededor de marzo.

Este incremento de temperaturas ha dejado consecuencias más allá de la incomodidad y las quejas por el intenso sol. Se ha tenido que implementar la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por la concentración de contaminantes en el aire, desde el pasado viernes 13 de febrero, suspendiéndose solo el domingo 15, y activándose nuevamente este lunes 16.

Pero, ¿a qué se debe este cambio radical en el clima? Oficialmente el invierno terminará el 20 de marzo, con el equinoccio de primavera. Por otro lado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de frentes fríos se extiende hasta mayo, aunque en marzo y abril comienzan a reducir los fenómenos que provocan bajas temperaturas.

Entre las 12:00 y 19:00 horas se alcanzan las temperaturas máximas del día. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

¿Por qué está haciendo tanto calor en la CDMX?

Según información del SMN, la "ola de calor" que golpea a la Ciudad de México desde hace algunos días, se debe a un sistema anticiclónico posicionado en niveles medios de la atmósfera sobre el país.

La presencia de este mismo sistema de anticiclón sobre el Valle de México "generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes y el incremento de las temperaturas diurnas". Asimismo, ocasiona escasas probabilidades de lluvia sobre la zona.

El SMN pronostica temperaturas similares para los siguientes días en la CDMX:

Lunes 16 de febrero : mínima de 11 °C y máxima de 26° a 28° Celsius.

: mínima de 11 °C y máxima de 26° a 28° Celsius. Martes 17 de febrero : mínima de 10 a 12 °C y máxima de 26° a 28° Celsius.

: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 26° a 28° Celsius. Miércoles 18 de febrero: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 27° a 29° Celsius.

¿Qué es un anticiclón?

De acuerdo con el glosario técnico del SMN, un anticiclón es una zona atmosférica de alta presión atmosférica:

"El aire de un anticiclón desciende sobre el suelo desde las capas altas de la atmósfera, produciéndose un fenómeno denominado subsidencia. Los anticiclones, provocan tiempo estable y ausencia de precipitaciones, ya que la subsidencia limita la formación de nubes".

