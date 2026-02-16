¡Cumplió su promesa! Empresario entrega carro a padres de bebés con oxígeno; así fue el momento

A inicios de 2026, un video grabado en calles de la Ciudad de México se convirtió en uno de los momentos más conmovedores en redes sociales.

En las imágenes se observó a una pareja que caminaba mientras cargaba a sus bebés conectados a tanques de oxígeno, una escena que rápidamente despertó empatía y solidaridad entre miles de usuarios.

La grabación fue captada por la fotógrafa Yessenia Barraza, quien la difundió en sus plataformas digitales y logró que el caso se volviera tendencia y tocara el corazón de millones.

Entre quienes reaccionaron se encontró el empresario Heriberto Vargas, quien decidió intervenir con una promesa que transformó la historia de la familia.

“Estoy buscando a esta pareja con sus pequeños niños para regalarles un carro totalmente gratis…”, escribió en su cuenta de Facebook, donde aseguró que, aunque no sería el mejor vehículo del año, sí representaría una herramienta fundamental para salir adelante.

Heriberto Vargas entrega auto a papás de bebés con oxígeno. Foto: Redes sociales

Su mensaje, cargado de empatía como padre de familia, desató una ola de apoyo digital para localizar a los protagonistas del video viral.

Empresario entrega carro a padres de bebés con oxígeno

Tras la publicación, usuarios emprendieron la búsqueda hasta que dieron con el paradero de la familia. Valeria Canchola, madre de los mellizos, abrió una cuenta en TikTok para agradecer el respaldo de la comunidad digital y el gesto del empresario mexicano.

Luego de coordinar los detalles con Yessenia Barraza, el equipo de Vargas acordó la entrega del vehículo y el pasado 13 de febrero el empresario cumplió su promesa.

En entrevista con N+, Valeria recibió en exclusiva el automóvil regalado, una camioneta blanca que facilitará los constantes traslados médicos de sus hijos.

Empresario entrega carro a padres de bebés con oxígeno. Foto: Redes sociales

Además del vehículo, la esposa de Heriberto Vargas envió sillas especiales para los bebés como un obsequio adicional. Aunque el empresario no pudo acudir personalmente, Armando Tovar asistió en su representación y se encargó de entregar formalmente la camioneta.

