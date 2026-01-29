Roban dinero a empresario que prometió regalar un auto a papás con bebés que usan oxígeno; “ojalá les sirva”

Heriberto Vargas, empresario que se volvió viral en redes sociales tras anunciar su apoyo a una familia de mellizos que requieren oxígeno, denunció que su negocio fue víctima de un robo en Monterrey.

El hecho ocurrió pocos días después de que su nombre comenzara a circular en redes por su intención de regalar un automóvil a los padres de los menores para facilitar sus traslados médicos.

La información fue dada a conocer por el propio Heriberto Vargas a través de una publicación en Facebook, donde explicó que personas no identificadas ingresaron a su establecimiento y sustrajeron dinero en efectivo.

“Se metieron a robar. Aquí seguimos chambeando y laborando como siempre. Todo el dinero que se llevaron no cambia nada”, escribió el empresario.

Asimismo, aseguró que el negocio continuará operando con normalidad y que el incidente no modificará sus planes. También señaló que se buscará dar con los responsables del robo.

“Ojalá y les sirva para algo, y no para seguir aprendiendo y haciendo puras pendej*das, bola de huevones. Los vamos a encontrar, de eso estén seguros. UMotors no se detiene”, sentenció.

¿Cómo se volvió viral la historia de los mellizos?

La historia comenzó a difundirse a principios de enero, cuando la creadora de contenido Yessenia Barraza compartió un video grabado en calles de la Ciudad de México. En las imágenes se observa a Valeria, madre de unos mellizos de dos meses, caminando junto a su pareja mientras ambos cargan a sus hijos.

En el video también se aprecia cómo el padre transporta dos tanques de oxígeno, los cuales los bebés utilizan de manera constante.

Tras su publicación, el caso comenzó a circular en plataformas como X y Facebook, lo que permitió que la situación de la familia llegara a distintas audiencias.

Entre quienes vieron el material se encontraba Heriberto Vargas, quien decidió utilizar sus propias redes sociales para iniciar la búsqueda de los padres de los mellizos, con el objetivo de regalarles un auto que les ayude a facilitar los traslados de los menores.

