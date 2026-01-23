En los últimos días, un video grabado en calles de la Ciudad de México (CDMX) se volvió viral en redes sociales, luego de mostrar a una pareja caminando con sus bebés recién nacidos mientras cargaban tanques de oxígeno, situación que generó varias reacciones entre usuarios por las condiciones en las que realizaban sus traslados médicos.

Las imágenes fueron captadas el pasado 8 de enero y difundidas por la creadora de contenido Yessenia Barraza, quien explicó que el material fue grabado mientras se trasladaba en un vehículo de aplicación.

El caso llegó hasta el empresario Heriberto Vargas, quien decidió iniciar una búsqueda pública para localizar a la pareja con el objetivo de regalarles un auto que les permitiera mejorar su movilidad y facilitar la atención médica de los menores.

A través de su cuenta de Facebook, el empresario publicó un mensaje solicitando apoyo para dar con el paradero de la familia y confirmó su intención de donar un automóvil como forma de respaldo ante la situación que enfrentaban.

“Estoy buscando a esta pareja con sus pequeños niños para regalarles un carro totalmente gratis. No va a ser el mejor carro del año, pero sé que les va a servir muchísimo para salir adelante”, escribió.

Empresario busca a padres captados en la CDMX caminando con bebés y un tanque de oxígeno. Foto: Captura de pantalla y redes sociales

Localizan a padres que caminaban en CDMX con bebés y tanques de oxígeno

Gracias a la difusión del videoclip y a la participación de usuarios en redes sociales, los padres de los mellizos de aproximadamente dos meses lograron ser localizados, información que fue confirmada posteriormente por Yessenia mediante un video publicado en su cuenta de Facebook.

"Ya se comprobó mediante video que se trata de los padres de los bebés con quienes se ha establecido contacto. En los próximos días —en un plazo no mayor a 15— se coordinará todo lo necesario para la entrega del automóvil. Agradecimiento a Heriberto Vargas por el apoyo brindado”, escribió.

Localizan a padres que caminaban en CDMX con bebés y tanques de oxígeno. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, explicó que no imaginó que una de sus grabaciones se volvería viral al punto de generar apoyo para otras personas, pues señaló que el alcance del material superó cualquier expectativa.

"Pudo haber sido un simple video (...) pero, wow el resultado que tuvo, me impacte (...) Sinceramente yo sé que puse la llamita, y que el combustible fueron ustedes. Pero sobre todo Heriberto que es un hombre de gran corazón".

Además, aclaró que, aunque los padres ya fueron localizados, el automóvil aún no ha sido entregado, ya que el proceso se encuentra en fase de organización.

"Contacté a la mamá, y le pase el contacto a Heriberto. Él ya habló con ellos. Nos estamos poniendo de acuerdo para la entrega (...) les iré platicando cómo está la onda, pero no porque exista algo oculto, sino porque Heriberto también quiere dar fe y legalidad de la entrega".

También indicó que aunque al inicio existían dudas sobre la identidad de las personas -mismas que posteriormente fueron confirmadas- tras el contacto se percató que se trata de una familia respetuosa y agradecida.

"Dicen que estaban en shock (...) que cuando se enteraron no lo podían creer porque se les hacía demasiado un carro", puntualizó.

