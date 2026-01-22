Las 5 plantas mejor recomendadas para interiores; decora tu hogar con elementos naturales

Sin lugar a dudas, uno de los elementos capaz de elevar el ambiente en cualquier habitación son las plantas, pues a través de sus colores llenan de vitalidad cada espacio.

A pesar de aportar belleza, una de las contradicciones más grandes al incorporar un elemento natural a la decoración del hogar es el mantenimiento que se requiere para alargar su periodo de vida, haciendo que las ocupaciones o falta de atención sean un obstáculo en su cuidado.

Por este motivo, a continuación te diremos cuáles son las mejores plantas de bajo mantenimiento que aumentarán el valor estético de tu casa con especies que ayudarán a purificar el aire y crear ambientes más relajantes.

Hay varias plantas de interior que toleran bien las condiciones de baja luminosidad. Fuente: Freepik.

Las 5 plantas mejor recomendadas para interiores

Las plantas de interior se han convertido en uno de los recursos más utilizados para decorar el hogar, ya que aportan frescura, color y una conexión natural que transforma cualquier espacio.

De acuerdo con el sitio experto en decoración de interiores Architectural Digest, antes de incorporar cualquier planta, se debe tener conocimiento de cuáles son los espacios donde hay luz directa e indirecta, para que al saber las necesidades de cada especie se logre determinar el lugar que ocupará.

Cerimán

También conocida como costilla de Adán, el cerimán destaca por sus hojas grandes y recortadas, ideales para espacios amplios y modernos. Es una planta resistente que necesita luz indirecta y riego moderado, lo que la convierte en una opción perfecta para interiores.

Cuidar de tus plantas es una experiencia gratificante que transforma tu hogar en un refugio verde. Fuente: Freepik.

Ficus lyrata

El ficus lyrata, o higuera de hoja de violín, es una de las especies más populares en decoración contemporánea, pues sus hojas verdes y brillantes aportan elegancia y sofisticación. Requiere buena iluminación natural y riegos controlados para mantener su belleza.

Calathea

Si buscas una planta decorativa con diseños únicos, la calathea es ideal, ya que sus hojas presentan patrones llamativos en tonos verdes y morados y es perfecta para interiores con luz indirecta como salas o recámaras.

Pothos

El pothos es una de las plantas de interior más fáciles de cuidar, pues su crecimiento colgante la hace ideal para repisas, macetas suspendidas o estanterías. Cabe mencionar que es conocida por su capacidad para purificar el aire y adaptarse a distintos niveles de luz.

Lengua de suegra (Sansevieria)

La sansevieria destaca por su resistencia y diseño minimalista. Puede sobrevivir con poca luz y riegos esporádicos, lo que la convierte en una opción ideal para principiantes y también ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores.

