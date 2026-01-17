VIDEO: mujer invade carril exclusivo en Ecatepec; es bautizada como “Lady Mexibus”

La mañana del pasado jueves 15 de enero, una mujer fue captada circulando sobre el carril exclusivo del Mexibús en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

La ciclista, quien conducía una bicicleta eléctrica sin equipo de seguridad en el carril confinado de la Línea 4 del transporte público, se volvió viral en redes sociales, luego de que elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal le pidieran salir del carril exclusivo.

La reacción de la mujer, que quedó grabada en video, ha causado una ola de críticas, burla y polémica en redes sociales, donde usuarios ya la han apodado como "Lady Mexibús".

La mujer se negó a retirarse del carril confinado y afirmó que era su derecho circular sobre la vía. Foto: X

¿Cuál fue la reacción de "Lady Mexibús"?

En los videos, que ya son virales en redes sociales, se muestra a la mujer sobre su bicicleta eléctrica mientras los elementos de tránsito le solicitan que abandone el carril confinado. No obstante, la mujer se molestó y se negó a retirarse, argumentando que tenía derecho a circular por el espacio.

"No me voy a salir, es mi seguridad. Aquí me puedo quedar media hora porque mis condiciones me condicionan", se escucha decir a la mujer, quien ya estaba molesta y alterada.

Pese a los esfuerzos de los elementos de seguridad, quienes mantuvieron el diálogo cordial, la mujer se negó a retirarse, afirmando que siempre circula por ahí. Incluso, insistió en permanecer sobre la vía cuando una unidad del Mexibús se encontraba detrás, intentando avanzar por el carril.

Incidente con "Lady Mexibús" provocó reacciones de automovilistas

La discusión entre "Lady Mexibús" y los agentes de vialidad se dio durante un momento de tránsito pesado en la vialidad, generando comentarios de automovilistas que circulaban por el altercado.

Algunos conductores incluso llegaron a gritar frases como "¡Ya salte de ahí!", lo que provocó más enojo de la ciclista.

Crítica y burlas a "Lady Mexibús" en redes sociales

Luego de que el video se volviera viral en redes y usuarios apodaran a la mujer como "Lady Mexibús", también ha llamado la atención los argumentos bajo los cuáles la ciclista justificó su conducta.

En las publicaciones se puede escuchar a la mujer repetitivamente decir la frase "mis condiciones me condicionan", palabras que también despertaron la curiosidad de los elementos de seguridad, quienes le preguntaron a qué se refiere con eso.

La respuesta de la ciclista ha desatado una ola de burlas entre usuarios, quienes se mofan de la elección de palabras de la mujer y critican su conducta, especialmente cuando los elementos de tránsito se mantuvieron tranquilos e intentaron dialogar con ella: "Siempre circulo por aquí...sí, siempre, porque mis condiciones me condicionan siempre...¡Ah!, ¿no lo sabes? Es filosofía, ¿sí sabes?...Educación".

