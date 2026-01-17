El influencer Chumel Torres dio de qué hablar en redes sociales, luego de crear una aplicación “chaira” para preguntar por las "tragedias" de México, con respuestas en un tono irónico.

Por medio de la plataforma X, el youtuber anunció el lanzamiento, a través de su compañía Maquina 501, asegurando que “nos quedó cabrona”.

“Nos inventamos un app chario […] Nos quedó cabrona”, aseveró.

Aunado a ello, indicó: “Manda tus mejores respuestas. Dense…”.

Asimismo, el conductor de “La Radio de la República”, en Radio Fórmula, difundió el enlace, con el fin de probar la app, y una imagen de la página principal del sitio, donde se puede observar el título “CHAIROK”, con un diseño minimalista en tonos blanco, vino y gris.

Foto: X

En la parte superior aparece el logotipo: un ícono geométrico con la silueta de un ganso dentro de un hexágono, seguido del nombre de la página en letras mayúsculas. Debajo se lee la frase entrecomillada: “Esto no está pasando en nuestro México”.

En tanto, en la aplicación está el modo “Betito”, la cual es llamada “Ultra CHAIROK”, lo que representa que la respuesta sea de forma aún más irónica y severa.

Foto: chairok.com

Usuarios comparten respuestas de “CHAIROK”, la app de Chumel Torres?

Por su parte, usuarios de la red social aprovecharon el momento para compartir sus respuestas peculiares.

La asociación civil Nariz Roja compartió su respuesta, tras preguntar sobre el desabasto de medicamentos.

Foto: X

Por su parte, un internauta preguntó sobre si México está preparado para albergar el Mundial 2026.

Foto: X

