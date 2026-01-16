Arturo Islas acusa agresión de Walt Dice; "muestra los golpes", responde activista

En medio de una ola de polémica, el actor, activista e influencer mexicano, Arturo Islas Allende, denunció el pasado domingo 11 de enero el caso de maltrato animal perpetrado hacia los perros pertenecientes al Refugio Franciscano, presuntamente por parte de las autoridades de la Ciudad de México, luego de su traslado.

El activista difundió a través de sus redes sociales un video en el que se aprecia a las mascotas dentro de transportadoras, en las instalaciones del Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con Islas y con las denuncias de diversos grupos animalistas, los perritos llevaban cuatro días encerrados en las kennels, luego de haber sido desalojados del inmueble del Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa.

En su publicación, el activista también acusa al gobierno capitalino de dar falsas declaraciones, pues se había informado que los perros serían trasladados al Ajusco, al Hospital Veterinario de la Ciudad de México y a la Brigada de Vigilancia Animal; y denuncia que las mascotas "fueron a parar" al deportivo, donde habrían permanecido encerrados, sin agua, ni comida, por diversos días.

Arturo Islas acusa agresión por parte del activista Walt Dice

En este contexto, Arturo Islas Allende acusó de agresión física y verbal al creador de contenido, Walt Dice. Por medio de una publicación de Instagram, Islas Allende confiesa que Dice lo ha acosado por más de dos años, y que finalmente cumplió una de sus amenazas.

"Por mi seguridad y la de mi familia, hago pública la identidad de quien por más de 2 años me acosó y hoy consumó amenazas: me agredió física y verbalmente para tapar la gran mentira y el gran montaje hecho por autoridades mexicanas, fundaciones con poder e influenciadores pagados para beneficiar intereses particulares", escribió el activista.

Islas agregó que la agresión se dio mientras intentaba acceder a uno de los lugares donde tienen a una gran cantidad de los perritos del Refugio Franciscano:

"Fui agredido por Osvaldo N., alias Walt Dice: él me pateaba en las espinillas y me retaba a los golpes mientras Sofía N. y Yael N. me grababan, me discriminaban y entre los tres me intimidaban para correrme del lugar donde tenían a los perritos secuestrados y donde hoy siguen secuestrados. El vínculo con las autoridades es innegable: mientras los franciscanos intentaban entrar al Ajusco y/o al GAM para el conteo, Walt Dice publicaba en sus redes que ya estaba adentro con autoridades, comandados por Ana Villagrán".

Traslado de más de 900 perros del Refugio Franciscano. Foto: Especial

En el mismo post, Islas acusó de "montaje" y "pseudo rescate" a las acciones de desalojo del gobierno de la Ciudad de México, afirmó que se realizó una campaña de desprestigio contra el Refugio Franciscano para "quitarles el terreno y venderlo a una inmobiliaria", y ofreció ayuda legal a los activistas y defensores que también han sido violentados por dicho grupo.

"Como mexicanos debemos unirnos contra la discriminación, el daño moral y las agresiones: nadie puede tocarte, acosarte, violentarte o grabarte sin tu consentimiento, ni golpearte o intimidarte por ejercer tu libre expresión. Son altamente responsables de que hoy más de 900 animales sigan bajo el yugo de la autoridad mexicana: secuestrados, desaparecidos, sin claridad de destino y sin justicia. Esto no es una pelea: es justicia", concluyó.

Walt Dice responde a acusaciones de Arturo Islas: "a ver, muestra los golpes"

Luego de que Arturo Islas publicara su video incriminando a Walt Dice de agresiones y de estar coludido con las autoridades de la CDMX, el creador de contenido contestó con una publicación dirigida al activista.

En su post, Dice insulta verbalmente a Islas y lo acusa de ser un "traficante de animales investigado por el gobierno de EU". Agrega que es mentira que "pateó" al activista en las espinillas y pide a Arturo Islas mostrar pruebas: "dices que te pateé las espinillas, a ver muestra los golpes. Lo único que te dije fue: p**che traficante de animales".

Contestación de Walt Dice a acusaciones de Arturo Islas. Foto: Instagram @walt_dice

Walt Dice, procede a comentar sobre una supuesta vinculación del padre de islas con el narcotráfico y acompaña su contestación con una serie de imágenes de Arturo Islas posando con animales.

Imágenes de la publicación de Walt Dice. Foto: Instagram @walt_dice

