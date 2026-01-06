“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática

La reciente captura de Nicolás Maduro en un ataque militar orquestado por el gobierno de Estados Unidos, ha impactado al mundo entero, pero principalmente al pueblo venezolano, quienes se encuentran en el ojo del huracán.

Las acciones militares ejecutadas en Caracas la madrugada del pasado 3 de enero, por parte de EU, han sacudido y resonado en cada rincón del planeta, generando la polarización de la opinión pública y de gobiernos.

Divididos entre quienes aplauden y respaldan el ataque, y los que condenan y rechazan la extracción forzada del presidente y dictador de la nación, hay un factor común que el mundo parece estar olvidando: la perspectiva de los venezolanos, la sociedad que ha lidiado en primera fila con la crisis de su país.

Alrededor del mundo miles de venezolanos han salido a las calles para celebrar entre vítores, llantos y cánticos la detención por parte de EU de Maduro, expresando su deseo de volver a su patria a reencontrarse con sus seres queridos. Foto: Elvis González / EFE

"El deseo venezolano es legítimo...queremos un país libre"

Sorpresa, shock, conmoción, aceptación y esperanza, son algunos de los sentimientos por los que millones de venezolanos pasaron al enterarse de la captura de Nicolás Maduro durante la madrugada del pasado sábado 3 de enero.

Neurokiller, cantante y artista venezolano, confesó en entrevista para EL UNIVERSAL, que su estupefacción al saber de la noticia estremeció cada parte de su cuerpo: "era algo que teníamos mucho tiempo esperando, lo que era la justicia, la libertad para Venezuela y tantos años esperando, más de 25 años, quedamos en shock".

Sin embargo, en medio de un debate político y social, en el que todos han emitido una opinión o han generado una crítica, la voz de los venezolanos se mantiene firme:

"El deseo del venezolano es muy legítimo. El deseo del venezolano tiene una razón de ser. Yo puedo entender que mucha gente no está de acuerdo de cómo se hicieron las cosas, que mucha gente no está de acuerdo con una intervención de otro país, que hay principios que la gente no está de acuerdo con ellos, pero para el venezolano es una situación de emergencia. Es una situación de necesidad tan grande que a nosotros la verdad no nos importa cómo, ni quién, ni cuándo, lo único que queremos es tener un país libre, un país donde todos podamos estar en paz. Eso es lo que tiene que entender la gente, que por más que no estén de acuerdo con la forma en la que se hicieron las cosas, para nosotros esto es lo que queríamos".

La esperanza en el futuro de Venezuela

El cantante, quien actualmente vive en Nueva York, dice que desde Venezuela su familia le cuenta que "hay una aparente tranquilidad", y que a pesar de lo que el resto del mundo pueda creer, las personas están a gusto con la intervención extranjera.

"La gente está como que tranquila en su casa porque ya nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, protestamos, expresamos. Ahora hay que esperar, tenemos que esperar. Todos estamos a la expectativa", dice Neurokiller.

No obstante, también asegura que esto no significa que no haya incertidumbre entre el pueblo, pues faltan muchas cosas por hacerse y se tiene que llevar un orden: "Creo que hasta que no veamos un gobierno democráticamente electo en Venezuela, yo personalmente, no voy a sentir que somos 100% libres como país, sino hasta que ya haya algo elegido por nosotros".

El artista agregó que si se logra completar la transición hacia un gobierno nuevo, democrático, libre y con una buena estructura, considera que le puede esperar un futuro "grandísimo, próspero y de mucho desarrollo" al país, con quienes emigraron volviendo a su tierra natal, turismo e inversiones: "En el mejor de los casos le viene lo mejor a Venezuela".

La música y el arte como forma de expresión y conexión con la gente

Neurokiller ha dedicado su música y su arte a conectar con las personas que han vivido la misma realidad que él, utilizando su plataforma de más de un millón y medio de seguidores para hablar de la situación política en Venezuela y shocks culturales en países que ha visitado o donde ha vivido.

"Muchas veces en Venezuela aprendimos a hablar en códigos, duramos más de 20 años sin poder hablar con libre expresión por miedo a cualquier represalia, entonces estoy haciendo música para que el venezolano se pueda expresar, se pueda sentir libre en el mundo, comunicar mensajes de liberación y bueno, acompañarlos, decirles pues que estamos juntos en todo esto".

