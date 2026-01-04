Entre risas y controversia: así bailaba Nicolás Maduro su lema “Yes peace, not war”

En diciembre de 2025, el entonces presidente de Venezuela fue captado bailando y cantando consignas de paz en Caracas al compás de un remix de su propio mensaje “No war, yes peace”, en un contexto de presión militar estadounidense en el Caribe.

Hoy esos movimientos quedan como una de las imágenes más recordadas de su mandato.

El pasado 12 de diciembre de 2025, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral: fue captado bailando un remix de su frase “No war, yes peace” durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) frente al Palacio de Miraflores en Caracas.

Este momento, que combinó música, movimientos coreográficos y consignas en inglés y español, se dio en medio de un aumento de tensiones con Estados Unidos, que a finales de 2025 había desplegado fuerzas navales en el mar Caribe bajo el argumento de operaciones contra el narcotráfico y la defensa de la región.

El baile que cruzó fronteras

Lo que comenzó como un gesto poco convencional de un mandatario en campaña se convirtió en un fenómeno mucho más amplio cuando Maduro pausó su discurso para bailar y cantar junto a simpatizantes. El remix incorporaba frases como “No blood for oil”, “No war for oil” y “Not crazy war”, así como expresiones en español como “No queremos una guerra en el Caribe y Suramérica”.

En el video se veía al líder mover las manos con los puños cerrados, dar vueltas al ritmo de la pista electrónica y repetir eslóganes como “peace forever”, todo en medio de aplausos y vítores de la multitud.

Este acto fue interpretado por analistas como una mezcla de estrategia política y espectáculo mediático: más que un mensaje diplomático tradicional, el uso de la música y el baile sirvió para humanizar la figura presidencial ante un público local e internacional y para desviar la atención de una crisis política y económica prolongada en Venezuela.

Contexto de tensión y consecuencias

El video del baile surgió mientras Estados Unidos intensificaba su presencia militar en la región. El despliegue de buques de guerra y sobrevuelos de aeronaves generó un clima de inquietud tanto en Caracas como en diversos gobiernos del continente. A pesar de que Maduro presentaba su mensaje como un pedido de “paz, no guerra”, la escalada terminó en un evento histórico: la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo una operación que concluyó con la captura del presidente venezolano y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos que incluyen narcotráfico y narcoterrorismo, según reportó la BBC.

La operación, que también implicó ataques a objetivos en Caracas y dejó decenas de víctimas, ha sido descrita por algunos países y organizaciones como un precedente peligroso en materia de soberanía e intervención internacional.

Seis naciones latinoamericanas emitieron una declaración conjunta advirtiendo sobre los riesgos de este tipo de acción unilateral, mientras organizaciones internacionales piden un respeto estricto al derecho internacional.

El video del baile —y su impacto en redes sociales— ilustra cómo un gesto inicialmente ligero puede adquirir una dimensión simbólica mucho más amplia cuando se cruza con eventos geopolíticos de gran alcance. Para muchos ciudadanos venezolanos y observadores internacionales, aquella escena de diciembre de 2025 encapsula un momento contradictorio entre resistencia cultural, espectáculo político y una crisis que finalmente llevó al fin del mandato de Maduro.

