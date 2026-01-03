Más Información

Ataque de EU a Venezuela: esta fue la última publicación de Maduro en Instagram antes de ser capturado

Javier Alatorre se viraliza tras ataque de EU a Venezuela y llama "gemelo malvado" a Maduro

“La Fatshionista”, Priscila Arias, abandona Seis de Copas y explica los motivos de su salida del podcast

Ataque de EU a Venezuela: ¿qué es el derecho internacional, conjunto de normas que el Gobierno de México pide respetar?

Captura de Maduro por parte de EU deja los mejores memes; así reaccionaron en X

Este sábado, se registraron explosiones en distintas zonas de Caracas, Venezuela. Más tarde, el presidente de Estados Unidos, , informó sobre la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro, así como de su esposa, Cilia Flores.

Por medio de Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que ordenó atacar diferentes puntos de Venezuela y anunció su captura.

Posteriormente, en una conferencia de prensa el presidente estadounidense señaló que Estados Unidos asumirá el control del vacío de poder que deja Nicolás Maduro en Venezuela, con el objetivo de impedir que una figura vinculada al chavismo tome su lugar.

Asimismo, dijo que su país invertirá millones en la infraestructura petrolera venezolana.

Javier Alatorre llama gemelo malvado a Maduro

Ante los acontecimientos en el país sudamericano, el conductor Javier Alatorre comenzó a ser tendencia en redes sociales tras su parecido con el mandatario venezolano.

Por ello, el presentador de noticias no dudó en sumarse al troleo y bromeó al respecto.

“El G-M. El gemelo malvado”, expresó el periodista de TV Azteca.

Foto: X
Foto: X

