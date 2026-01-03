La Divaza celebra captura de Maduro tras ataque de EU a Venezuela: "no pensé estar viva para este momento"

La madrugada del 3 de enero, se registraron explosiones en distintas zonas de Caracas, Venezuela. Posteriormente, el presidente Donald Trump dio a conocer la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Por medio de Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que ordenó atacar diferentes puntos de Venezuela y anunció su captura.

La Divaza celebra captura de Maduro tras ataque de EU a Venezuela

Ante ello, el influencer venezolana “La Divaza” celebró la captura del mandatario venezolano, pues “Venezuela es libre”.

Lee también Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Por medio de Instagram, el creador de contenido expresó su sorpresa y alivio ante lo ocurrido.

“Cayó Maduro! ¡Ay, aquí la gente se va despierta, son las 6 de la mañana! ¡Ay, marica, estoy feliz! ¡Yo salí a correr, cayó Maduro! ¡Marica, cayó Maduro! ¡Dios mío, no puede ser! Donald Trump publicó que cayó Maduro. Yo no pensé estar viva para este momento de pana”, expresó el youtuber.

Aunado a ello, compartió una imagen de la supuesta captura de Maduro con la frase: "Venezuela es libre".

Lee también Trump dice que vio la detención de Nicolás Maduro "en directo"; fue "como un show televisivo"

Foto: Instagram

También te interesará:

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

Beca Rita Cetina 2026: ¿cuáles son los requisitos para el registro? Sigue el paso a paso

Calendario SEP: ¿cuándo terminan las vacaciones de invierno? Conoce la fecha del regreso a clases

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr