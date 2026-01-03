Más Información

La Divaza celebra captura de Maduro tras ataque de EU a Venezuela: "no pensé estar viva para este momento"

Stranger Things 5: El homenaje a Eddie Munson que nadie notó durante el episodio final

¿De qué trata Lector Omnisciente: La Profecía, la película que ha causado revuelo en redes?

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

Sismo de 6.5 en CDMX: ¿cómo proteger a las mascotas durante un temblor?

La madrugada del 3 de enero, se registraron explosiones en distintas zonas de Caracas, Venezuela. Posteriormente, el presidente dio a conocer la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Por medio de Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que ordenó atacar diferentes puntos de Venezuela y anunció su captura.

Ante ello, el influencer venezolana “La Divaza” celebró la captura del mandatario venezolano, pues “Venezuela es libre”.

Por medio de Instagram, el creador de contenido expresó su sorpresa y alivio ante lo ocurrido.

“Cayó Maduro! ¡Ay, aquí la gente se va despierta, son las 6 de la mañana! ¡Ay, marica, estoy feliz! ¡Yo salí a correr, cayó Maduro! ¡Marica, cayó Maduro! ¡Dios mío, no puede ser! Donald Trump publicó que cayó Maduro. Yo no pensé estar viva para este momento de pana”, expresó el youtuber.

Aunado a ello, compartió una imagen de la supuesta captura de Maduro con la frase: "Venezuela es libre".

Foto: Instagram
Foto: Instagram

