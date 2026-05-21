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Cuernavaca.- Arisbel Rubí, consejera estatal de Morena, y Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan, ambos detenidos ayer en el operativo “Enjambre”, obtuvieron suspensiones provisionales de plano por juzgados federales, al acusar que durante su detención fueron incomunicados y sometidos a actos de tortura.
La resolución establece:
“Se decreta de plano la suspensión a la parte quejosa (…) para el efecto de que inmediatamente cese cualquier acto que implique incomunicación, desaparición forzada y deportación o expulsión”.
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Tanto el edil, surgido de la alianza PRI-PAN-PRD-RSP, como la política de los Altos de Morelos, recurrieron al juicio de amparo tras su retención y posterior detención. Ambos, de acuerdo con las autoridades federales, son sujetos de investigaciones por sus presuntos vínculos con una red de corrupción y extorsión en la región oriente del estado.
A través de sus representantes legales, los detenidos señalaron ante un juez federal presuntos actos de incomunicación y tortura tras su captura, por lo que solicitaron medidas urgentes de protección.
En respuesta el juzgado de distrito concedió la suspensión de plano y ordenó a las autoridades responsables detener cualquier acto que vulnere sus derechos fundamentales.
Los políticos morelenses continuarán detención, pero conforme con la determinación judicial, las autoridades federales están obligadas a permitir contacto inmediato con sus abogados y familiares, además de garantizar su integridad física y jurídica mientras continúan los procesos judiciales.
Agustín Toledano es investigado por su encuentro con el líder del Cartel del Pacífico, Júpiter Araujo, “El Barbas”.
Arisbel Rubí “N” fue candidata a la presidencia municipal de Atlatlahucan, y de acuerdo con las investigaciones federales esta relacionada con la red de corrupción.
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