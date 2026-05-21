La Premio Nobel de Literatura 2018, la polaca Olga Tokarczuk, se halla en medio de una polémica por sus comentarios sobre el uso de la Inteligencia Artificial en su nueva, y que podría ser su última novela, a publicar en el otoño.

Durante su participación en el foro Impact de Poznań, en Polonia, un encuentro de líderes e intelectuales sobre la actualidad internacional y el mundo digital, la escritora hizo referencias a la historia que escribe, y según lo reportado por varios medios, entre ellos por la revista “Le Grand Continent”, señaló que ha comprado una versión ultramoderna de LLM (son IA diseñada para procesar y analizar textos) y le hace preguntas con frecuencia.

La autora de novelas que circulan en México como “Alma perdida”, “Sobre los huesos de los muertos” y “Tierra de empusas” (su obra más reciente) dijo que, por ejemplo, le pregunta a la IA que música escucharían sus personajes o incluso le plantea: “Cariño, ¿cómo podríamos desarrollar esto de forma magnífica?”. La conversación se dio en el contexto del mal momento que vive la literatura pues los lectores ya no están interesados en obras literarias complejas.

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El pasado martes, a través de Lit Hub, un sitio web especializado en literatura, Olga Tokarczuk, a través de su editorial en Polonia, compartió un comunicado donde ha respondido a la polémica sobre su supuesto uso de IA, “No escribí mi próximo libro —que se publicará en otoño de 2026 en polaco— ni con IA ni con la ayuda de nadie. Llevo varias décadas escribiendo sola.”, dijo tras señalar que como en cualquier conversación, las declaraciones hechas ante un público en vivo pueden malinterpretarse.

“Declaro breve y firmemente”, dice Tokarczuk en el mensaje donde apunta tres cuestiones:

“1. Utilizo la inteligencia artificial con los mismos principios que la mayoría de las personas en el mundo: la considero una herramienta que permite documentar y verificar datos con mayor rapidez. Siempre que la uso, verifico la información adicionalmente, tal como lo he hecho durante décadas leyendo libros y consultando bibliotecas y archivos.

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“2. Ninguno de mis textos, incluida la novela que se publicará en polaco este otoño, ha sido escrito con la ayuda de la inteligencia artificial, salvo para agilizar la investigación preliminar.

“3. A veces me inspiran los sueños, pero antes de que esta frase también sea analizada y refutada por los expertos, debo aclarar que son mis propios sueños.”

A pesar de este comunicado en el que la narradora polaca responde a su supuesto uso de IA, la controversia continúa en los medios y a través de redes sociales, donde recuperan otro de los comentarios recogidos por “Le Grand Continent” donde apuntó que, en ocasiones, prefiere las respuestas de la IA —bastante originales y basadas en asociaciones de ideas, al igual que los pensamientos de los escritores— a las referencias académicas.

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En esa conversación, donde la narradora adelantó la trama de su novela, cuya historia arranca en junio de 1946 situada en los llamados “territorios recuperados”, esa zona al oeste de Polonia que durante mucho tiempo fue alemana y le cedieron a Polonia como compensación por los territorios perdidos ante la URSS en 1939, Olga Tokarczuk dijo también que esa próxima novela probablemente será la última que escriba.