El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala respondió a la solicitud de información que realizó EL UNIVERSAL el 28 de abril sobre el dintel maya recuperado por la Cancillería mexicana y que se encontraba en Nueva York en manos de un coleccionista privado, y que, según afirmaron destacados investigadores, sería, presuntamente, de origen guatemalteco.

De acuerdo con el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural de ese país, debido a que reconocidos arqueólogos guatemaltecos y de otros países, como el investigador de la Universidad de Texas, David Stuart, aseguran que la pieza de origen maya fue creada en lo que hoy es el territorio de Guatemala, “se promovió la realización de las gestiones correspondientes por la vía oficial con las autoridades mexicanas, a efecto de alcanzar los acuerdos pertinentes en el presente caso”, informó el Ministerio en un oficio elaborado el 13 de mayo.

El oficio enumeró en la página 3 los acuerdos internacionales en materia de recuperación de bienes culturales, como la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad lícitas de Bienes Culturales de la UNESCO; el Convenio de UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados lícitamente; y el Convenio de Protección y Restitución de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos entre la República de Guatemala y EU.

Sobre el contacto con autoridades mexicanas para tratar el asunto de la repatriación del dintel a Guatemala, el documento señala: “después de realizar las consultas respectivas al Ministerio de Relaciones Exteriores, se informó que la Embajada de Guatemala en México ya remitió notas verbales a las autoridades mexicanas, quedando a la espera de una respuesta oficial para continuar con las gestiones emprendidas por Guatemala”.

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