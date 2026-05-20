El pasado 15 de mayo, el diputado Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable a Morena, después del conflicto que provocó la licencia que solicitó en febrero de este año, para participar en un reality show en donde, posteriormente, el día de su reincorporación, afirmó que no descartaba hacerlo de nuevo.

Sin embargo, con su salida de Morena no se vislumbra el término de su carrera política que inició en 2018, cuando ganó una diputación federal por el Distrito 6 de la Ciudad de México (correspondiente a zonas de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras), con la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES), con el 45% de los votos.

Ya que en dos ocasiones, una en 2021, y otra en marzo de 2026, afirmó que su proyecto es contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y continuar ejerciendo cargos públicos en un periodo de 12 años.

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“Me gustaría ir por pasos. No es en esta, tiene que ser por lo menos en unos 12 años. Tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más sexenales. Creo que puedo lograrlo y seguirlo trabajando y seguirme preparando”, dijo el pasado 30 de marzo.

Por lo que su objetivo, tras su salida de Morena, será encontrar otro partido político para continuar con su proyecto. De acuerdo con fuentes de este diario, a Mayer Bretón se le vio en el comedor del Partido Verde en la Cámara de Diputados, cuando Morena tiene el propio, antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones.

Otras fuentes señalaron que en esos días, el diputado Mayer también se acercó a la diputada panista Kenia López Rabadán, quien es presidenta de la Mesa Directiva.

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En abril, surgieron rumores en redes sociales de que Sergio Mayer podría buscar se anexión a Movimiento Ciudadano (MC); sin embargo, Jorge Álvarez Máynez, presidente nacional de dicho partido, desechó la posibilidad contestando: “Gracias. Pero no, gracias”.

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