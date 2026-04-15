Tres diputados federales de Morena propusieron reformar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para negar la licencia a los legisladores cuando se solicite para realizar actividades recreativas o de entretenimiento, como fue el caso de Sergio Mayer, quien la solicitó para participar en un reality show.

La iniciativa es de los diputados Herminia López, Emilio Ramón Ramírez Guzmán y Gloria Sánchez López, quienes invitaron a Luis Morales Flores, suplente de Mayer, a la presentación.

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"Es una iniciativa necesaria, correcta y valiente que nos pone orden, que dignifica la función pública, que deja claro que el Congreso no es un espacio para el espectáculo, sino para el trabajo y el compromiso con el pueblo", dijo Morales.

La modificación al Reglamento establecen que los legisladores sólo pueden solicitar licencia por una enfermedad que le impida ejercer el cargo, asumir una comisión o empleo público con sueldo, postularse a otro cargo de elección popular, atender trámites o comparecencias judiciales u ocupar un cargo dentro de su partido.

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