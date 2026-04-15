La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un comité integrado por científicos, académicos y especialistas que analizarán la viabilidad de explotar gas no convencional en el país, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética.

Al comenzar la conferencia matutina, la mandataria detalló que en este grupo participan instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

De forma presencial se encuentra el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

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Sheinbaum subrayó que la finalidad es contar con un análisis técnico que permita determinar “bajo qué condiciones es factible o no” la explotación de este tipo de gas en México, así como definir en qué regiones podría desarrollarse.

En ese sentido, indicó que en un plazo de dos meses se presentará una primera evaluación.

“Que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional”, expresó la titular del Ejecutivo al destacar el carácter inédito del ejercicio, al incorporar a universidades públicas y centros de investigación en la toma de decisiones estratégicas.

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La Presidenta explicó que, en caso de que el dictamen científico resulte favorable, uno de los posibles escenarios sería avanzar en estudios en Coahuila, donde —dijo— existen condiciones que podrían facilitar el desarrollo de estos proyectos, como la baja densidad poblacional en ciertas zonas.

No obstante, enfatizó que cualquier decisión estará sujeta a procesos de consulta con las comunidades involucradas.

“Nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad”, afirmó, al recordar experiencias pasadas en proyectos energéticos donde la falta de consenso social generó rechazo.

Sheinbaum también reiteró que, aunque el país impulsa la transición hacia energías limpias —con la meta de alcanzar hasta 40% de generación renovable—, México aún depende en 75% del gas natural importado de Estados Unidos, lo que hace necesario explorar alternativas para fortalecer la seguridad energética.

Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 15 de abril de 2026. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Este es el grupo de expertos para explorar la explotación de gas no convencional

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (CECIHTI), presentó a los expertos y las expertas que integran el grupo para explorar la explotación de gas no convencional en el país, para alcanzar la soberanía energética “sin comprometer, la seguridad hídrica ni la salud de nuestros ecosistemas”.

Ante representantes de las instituciones de excelencia del país como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México, la UAM y Centros Públicos de Investigación, fueron presentados los expertos “para dar confianza y rigor científico al pueblo de México”.

“No estamos improvisando, estamos aplicando la ciencia para el bienestar social y la protección de nuestro suelo”, dijo Rosaura Ruiz.

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Carlos Serralde Monreal; el geólogo Manuel Martínez Morales; el ingeniero químico industrial Jesús Humberto Romo Toledano; Samuel Alejandro Lozano Morales, ingeniero químico; y la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez.

También los expertos y expertas Carlos Aguilar Madera, Erick Emanuel Luna, Rosa María Hernández Medel, Elena Zenteno García, José Alberto Morquecho Robles y Fernando Camacho Ortegón.

“Este no es solo un equipo técnico, es un grupo multidisciplinario de expertas y expertos. ¿Por qué reunirlos? Porque la complejidad de los yacimientos no convencionales no permite visiones aisladas, necesitamos a los mejores en biología y en yacimientos para entender la estructura de la tierra; a expertos en fluidos y perforación para recomendar el uso de químicos que sean biodegradadores, y de manera crucial a los y las expertas en agua y en medio ambiente. También en cambio climático (...)”, expuso la titular de la CECIHTI.

UNAM destaca importancia de fortalecer soberanía energética

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó la importancia de trabajar en favor de la soberanía energética ante los recientes conflictos en Europa y Medio Oriente.

Lomelí Vanegas indicó que “hace una tres décadas yo recuerdo que prevalecía la tesis de que no era importante tener gas o petróleo si se podían conseguir a precios competitivos en los mercados internacionales”.

“Desde entonces a la fecha hemos tenido conflictos que han afectado en diversos momentos de la historia las redes de suministro de gas, petróleo y gasolina, que han tenido efecto directo en los precios de estos insumos estratégicos no sólo para la actividad económica sino para el bienestar de las familias”, dijo.

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En ese sentido, destacó que estas razones han llevado a revalorar y evaluar la importancia de la soberanía energética, “porque es importante contar con estos recursos, no depender en exceso del exterior para disponer de ellos, porque estas redes internacionales de suministro se pueden ver afectadas como lo hemos visto en años recientes con los conflictos en Europa y Medio Oriente”.

El rector de la Máxima Casa de Estudios afirmó que la integración del nuevo comité “es del mayor interés para el país. Sin duda se trata de una encomienda en la que las instituciones involucradas y los investigadores e investigadores que participarán pondremos nuestro mejor empeño”.

Además, agradeció a Sheinbaum Pardo la invitación para “apoyar a la República en un asunto que es del mayor interés para todas y todos los mexicanos”.

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“Y por supuesto que de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México estaremos dispuestos a llevar esta encomienda y todas aquellas que nos sean asignadas para contribuir al desarrollo del país”, concluyó.

IPN y UAM respaldan creación del comité de expertos

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Pacheco López, respaldó la creación del comité de expertos al afirmar que la academia está lista para contribuir a la soberanía energética del país.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la universidad cuenta con el rigor científico y la capacidad de innovación necesarios para atender los desafíos en materia energética.

Advirtió que la dependencia del gas natural importado desde Estados Unidos representa una vulnerabilidad para México, por lo que consideró al gas como un combustible de transición.

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En ese sentido, indicó que la UAM aportará conocimiento para que cualquier posible explotación, incluido el gas no convencional, se realice con criterios de sustentabilidad y adecuada gestión de riesgos.

En tanto, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, afirmó que la institución aportará su experiencia científica y técnica al comité de expertos que analizará la viabilidad de la explotación de gas no convencional en México.

Destacó que, a lo largo de nueve décadas, el Politécnico ha sido un pilar en el desarrollo del conocimiento del subsuelo y del sector de hidrocarburos, así como en el diseño de la infraestructura energética del país.

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Señaló que el IPN participará con un enfoque basado en dos ejes fundamentales: la evaluación técnica-operativa, desde áreas como la ingeniería en hidrocarburos, perforación y diseño de pozos; y la sustentabilidad, con énfasis en la protección de los recursos naturales.

Reyes Sandoval explicó que el Politécnico pondrá a disposición a sus especialistas y centros de investigación enfocados en medio ambiente, manejo del agua y ordenamiento territorial, con el fin de garantizar que cualquier decisión sobre fracturación hidráulica considere tanto la viabilidad técnica como el impacto ambiental. Reiteró que la institución mantiene su compromiso de “poner la técnica al servicio de la patria”, privilegiando la soberanía energética, el cuidado del entorno y el bienestar de las comunidades.

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