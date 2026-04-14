Representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) México fueron recibido este martes 14 de abril en la Secretaría de Gobernación (Segob), donde se revisó el tema de identificación humana.

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que sostuvo un encuentro con el representante del UNFPA México, Anders Thomsen, y con el coordinador del Programa de Identificación Humana, Maximilian Murck.

Medina destacó este encuentro "para coordinar esfuerzos en materia de identificación humanas".

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También asistieron, la directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jennifer Feller; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa; y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, Froylán Enciso.

Este encuentro se da luego de que el gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

El UNFPA agradeció recientemente la confianza del Estado Mexicano en la cooperación técnica para la identificación de personas fallecidas sin identificar.

Segob revisa identificación humana con Fondo de Población de la ONU (14/04/2026). Foto: Especial

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Mencionó que bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y Fiscalías se habían logrado recuperar, hasta marzo, las identidades de 18 mil personas entre 2023 y 2025.

Refrendó su compromiso para continuar trabajando con la Comisión Nacional de Búsqueda y el Gobierno de México, en estrecha alianza con ONU -DH México.

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