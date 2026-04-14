Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó que como parte del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, se han canjeado 9 mil 544 armas de fuego por dinero en efectivo, además que niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos por juguetes educativos, del 1 de octubre de 2024 a la fecha.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 14 de abril en Palacio Nacional, Rodríguez presentó avances de la estrategia de Atención a las Causas que ha brindado más de 5 millones 900 mil servicios y trámites en beneficio de más de 3 millones y medio de personas.

“Acercamos servicios, trámites y actividades a 61 municipios de 22 entidades del país, donde estamos construyendo condiciones de paz y espacios libres de violencia junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno”, dijo al destacar que con las visitas casa por casa, a la fecha, se ha llegado a 342 mil 189 hogares.

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Indicó la titular de la Segob que más de 540 Ferias de Paz han dado respuesta directa “a un gran número de los requerimientos planteados en las visitas por vecinos y jóvenes”, y se han brindado más de 2 millones en trámites y servicios.

“Aquí, el 33% de los servicios brindados son atenciones médicas, vacunación, salud bucal y entrega de medicamentos por el IMSS, por el ISSSTE, por el IMSS-Bienestar; el 27% corresponde a programas y actividades para jóvenes, como su incorporación a la educación media superior, a la Beca Rita Cetina y también a Jóvenes Construyendo el Futuro; el 25% tiene que ver con actividades comunitarias, como trabajo social y tequios; y el 15% se trata de incorporación a los distintos Programas de Bienestar del Gobierno de México”, reportó.

Entre otras acciones, Rosa Icela Rodríguez mencionó que en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han recuperado 392 espacios públicos.

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La secretaria de Gobernación dijo que a la fecha se han llevado a cabo más de 9 mil Jornadas por la Paz en todo el país, donde más de 2 millones 600 mil personas han participado en actividades culturales, deportivas, comunitarias, educativas, de fomento al empleo y al emprendimiento.

Con el Tianguis de Bienestar, reportó, se ha llegado a 28 municipios y 81 localidades en tres estados, donde se han entregado, de manera gratuita 2 millones 149 mil artículos nuevos de primera necesidad, decomisados en aduanas.

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