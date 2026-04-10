En la Secretaría de Gobernación (Segob) fueron cerrados los accesos con candados y cadenas, ante la presencia de agricultores que exigen ser atendidos por autoridades del gobierno federal.

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano señalaron que aunque tenían agendada una mesa de diálogo con las autoridades federales, no se les permite el acceso, además denunciaron agresiones del gobierno de Tlaxcala en su paro nacional de días pasados.

Al exterior, trabajadores de la dependencia y personas que tenían cita aguardan en lo que campesinos se ponen de acuerdo con transportistas para entrar a la Segob.

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Cierran accesos a la Secretaría de Gobernación (Segob) en CDMX ante presencia de agricultores (10/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Tampoco se observa ningún operativo especial, luego de que en redes sociales se dijo que había elementos de seguridad pública esperando a los manifestantes.

"No vemos ningún diálogo a pesar de que habemos más de 60 personas que son integrantes del Frente Nacional a nivel República. No es posible que no se nos de la atención a toda la gente que se está concentrando aquí, se nos hace una vil tomada de pelo", acusaron.

🚜 Cierran accesos a instalaciones de Segob en CDMX; agricultores exigen tener un diálogo con autoridades federales.#VIDEO: @lalodinaa | EL UNIVERSAL 📸 pic.twitter.com/zIjuap17gJ — El Universal (@El_Universal_Mx) April 10, 2026

Horacio Gómez, líder de los agricultores en Baja California, rechazó que el gobierno de Tlaxcala haya actuado contra los manifestantes el pasado lunes.

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David Estévez, presidente nacional de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), dijo a EL UNIVERSAL que esperan ser atendidos en conjunto con los productores del campo.

"Los funcionarios dicen que no pueden recibir a 65 personas, pero nosotros decimos: 'es que vienen de muchos lados'. Ya nosotros nos pusimos de acuerdo que los que vamos a participar en el diálogo, máximo somos como seis; tres campesinos y tres de nosotros" , dijo el líder de la ANTAC.

Reiteró que sus demandas son más seguridad para transportistas, cese a las extensiones y mejor precio del combustible.

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