La tarde de ayer, la escritora Elena Poniatowska presentó su más reciente novedad editorial, el libro Rosario Castellanos. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros (FCE) en la Casa Chiapas CDMX (Toledo 22), al lado del hijo de Castellanos, Gabriel Guerra, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

En el evento, la autora dijo que Rosario Castellanos es hoy la catedral de la literatura, y señaló también que pocas mujeres fueron reconocidas en la escritura, además de lograr que sus lectores “fueran cómplices de su vida”.

Poniatowska destacó el origen chiapaneco de Castellanos. “Todos la queríamos, pero no supimos protegerla de sí misma; en 1977 su obra fue llevada al cine, ahí vimos donde vivió su infancia”.

Lee también Expone el Munal al México del siglo XX

Rosario, dijo, es la protagonista de su obra, su poética y su novela, “escribe desde dentro y a partir de sí misma, se culpabiliza del sufrimiento de hombres y mujeres, su angustia no se limita a las diferencias entre ricos y pobres... su indignación llegó más lejos, a su vida personal, la amorosa, la invadió la angustia, y como era inteligente y crítica, nos hizo sus cómplices”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.