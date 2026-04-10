La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que los precios del jitomate, limón y calabacita tuvieron un aumento, por lo que el gobierno federal busca incorporar en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) a productores agrícolas y así evitar a intermediarios.

Durante la conferencia matutina de este viernes 10 de abril, la Mandataria señaló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecen medidas para disminuir la inflación, por lo que se reunirá la próxima semana con funcionarios.

“Incluso probablemente me reúna, si no la próxima semana, la siguiente semana, una vez que ya se tengan los acuerdos con los productores y comercializadores, ese es el tema de la inflación. Sin embargo, es importante decir que hay muchas buenas noticias económicas”, destacó esta mañana.

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Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (10/04/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Al explicar que el precio de la turbosina generó incrementos a precios de boletos de avión, la Jefa del Ejecutivo presumió que México tuvo buenas noticias al subir seis lugares en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa y la actividad industrial presentó un ligero incremento durante febrero.

“Buenas noticias económicas para México. Uno, los visitantes internacionales aumentaron 9.3%, casi 10%, entre enero y febrero de 2025 y enero y febrero de 2026, llegando a 16.9 millones y generando el nivel más alto de ingreso registrado para cualquier inicio de año de la historia”, indicó.

También destacó que el tipo de cambio se ubica en 17.26 pesos por dólar y la venta de vehículos ligeros aumentó 2.4% en marzo de 2026, respecto a marzo de 2025. Mencionó que ayer se inauguró el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California; se entregan viviendas y apoyos y se garantiza la educación y salud a trabajadores jornaleros.

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“¿Qué quiere decir la garantía de que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social?, Cierto número de trabajadores por caja de exportación. Entonces, eso va a permitir, realmente que la filiación, que es por ley sea para todas y todos los trabajadores agrícolas”, expresó.

Sheinbaum insiste en mantener el T-MEC

De cara a la negociación del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que el interés de su gobierno es que se mantenga con los tres países.

“Que esté Canadá, Estados Unidos y México porque nos beneficia a todos el que sigamos con el Tratado comercial; que se reduzcan los aranceles que existen ahora o que se eliminen los aranceles que existen ahora, y además que tengamos mucho mayor promoción del comercio entre los tres países y del desarrollo.

“Es la mejor manera de competir con otras regiones del mundo”, dijo al señalar que continúan las pláticas entre la Secretaría de Economía y autoridades de Estados Unidos.

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