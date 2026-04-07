Cuernavaca, Mor. - Campesinos y productores agrícolas de Morelos levantaron el bloqueo que mantenían en la Autopista Siglo XXI, a la altura del poblado de Amilcingo, municipio de Temoac, en solidaridad con el movimiento nacional.

Los manifestantes determinaron retirar sus unidades que impedían el tráfico vehicular tras el acuerdo alcanzado en la Federación para comprar el maíz y sorgo restante de la producción.

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Se informó del compromiso para apoyar en los temas de fertilizantes y diésel y dejaron en claro que el incumplimiento de acuerdos y la falta de atención para los temas centrales pueden ser motivo de más acciones en el futuro inmediato.

Sobre el tema de la Autopista Siglo XXI, los campesinos que desde hace 15 años exigen la reparación del daño por el trazo de la carretera, informaron que las secretarías de Infraestructura (SICT) y de Desarrollo Agrario (SEDATU), así como el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), se comprometieron a dar a conocer este 30 de abril el nuevo avalúo completo para la carretera.

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