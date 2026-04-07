Tlaxcala, Tlax.- Esta madrugada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojó con policías antimotines, gas lacrimógeno y un carro cisterna de bomberos, a decenas de campesinos que mantenían un bloqueo indefinido sobre la carretera México-Veracruz y la autopista Arco Norte, a la altura del municipio de Nanacamilpa.

La intervención policial, de acuerdo con campesinos en protesta, ocurrió después de las 02:00 horas y se prolongó hasta el amanecer. Cientos de elementos antimotines irrumpieron en la zona para retirar a los manifestantes, en medio del uso de gas lacrimógeno y detonaciones de cohetones, lo que generó escenas de tensión y desconcierto entre los agricultores.

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Horas después el gobierno tlaxcalteca justificó la actuación policial y expuso que, ante la negativa de los manifestantes de retirar el bloqueo, a pesar del llamado al diálogo por parte del Gobierno Federal, “el Estado se vio en la obligación de actuar” y subrayó que los bloqueos de las vías primarias de comunicación constituyen delitos del orden penal que atentan contra la estructura misma de la convivencia social.

Con ese argumento, el gobierno estatal ejecutó el operativo "Paso Libre” y acusó que los manifestantes reaccionaron de forma agresiva, utilizando cohetones, tubos, maquinaria agrícola y amenazas directas de siniestros con diésel, lo que puso en riesgo la integridad de los elementos de seguridad y de la población civil aledaña. “En contraste, la intervención estatal se realizó bajo protocolos de contención y uso proporcional de la fuerza, empleando agentes disuasivos no letales como agua y gases lacrimógenos para dispersar la obstrucción”, cita el comunicado y precisa que no hubo detenidos.

Más adelante reconoce el derecho a la protesta y a la libre manifestación de las ideas; sin embargo, advierte, que ese derecho tiene su límite cuando se afectan de manera sistemática los derechos fundamentales de las mayorías.

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