Para fortalecer el crecimiento económico de Nuevo León y como parte de su gira por Asia, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda sostuvo reuniones con más de 30 empresas líderes ante quienes promovió los beneficios de Nuevo León como destino estratégico para la inversión japonesa.

En la sede de la Embajada de México en Japón, el Mandatario estatal sostuvo un encuentro con CEOs de estas empresas niponas, a quienes dijo, que hoy en la entidad existen condiciones que no ofrece ningún otro estado de la República.

“Hoy Nuevo León vive su mejor momento, somos sin duda primer lugar en todo América Latina en materia económica, en inversión, en empleo, en récords y eso me motiva a invitarlos a seguir invirtiendo, confiando y por supuesto, acompañarnos a Nuevo León”, destacó el Gobernador.

Asimismo, durante la reunión, diversas compañías manifestaron su interés en expandir sus operaciones y concretar nuevas inversiones en la entidad, impulsadas por el entorno de negocios, la infraestructura, el talento humano y la ubicación estratégica del estado.

Samuel García busca inversiones en Japón; Nuevo León atraería hasta 1.5 billones de dólares y miles de empleos. Foto: Especial

“Vienen inversiones muy importantes, alrededor de 1.5 billones de dólares de empresas japonesas del sector automotriz, doméstico; al final eso se va a traducir en muchos empleos, yo estoy calculando más de 7 u 8 mil empleos que se van a dar en Nuevo León y con ellos seguiremos siendo primer lugar en economía, inversión extranjera y en empleo”, señaló.

Tras la reunión, el Gobernador de Nuevo León sostuvo un encuentro con representantes de Yazaki Corporation, empresa que a la fecha suma 36.5 millones de pesos en inversión en el Estado y cuenta con 4 plantas en San Nicolás.

Asimismo, García Sepúlveda se reunió también con Mitsubishi Electric buscando la inversión nipona para la nueva planta de ensamble HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning: sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado) en Nuevo León.

Samuel García busca inversiones en Japón; Nuevo León atraería hasta 1.5 billones de dólares y miles de empleos. Foto: Especial

Dentro de la gira en su primera etapa por Japón, sostuvo un encuentro con el Director Ejecutivo de Nissan con el fin de fortalecer la relación institucional entre el corporativo y Nuevo León, y explorar oportunidades de colaboración futura que impulsen el desarrollo económico, la innovación y la competitividad del Estado.

El Mandatario estatal destacó que el estado forma parte estratégica de su cadena de suministro en México, concentrando más de 300 empresas del sector automotor, por lo que señaló que hay oportunidades para profundizar la vinculación con Nissan en segmentos como electromovilidad, digitalización industrial y desarrollo de proveedores estratégicos, en línea con la evolución tecnológica del sector a nivel global.

Otro de las encuentros que tuvo el Gobernador Samuel García fue con Panasonic Holdings, con quienes abordó temas de los actuales proyectos de inversión de la compañía en Nuevo León y planes a futuro.

Samuel García busca inversiones en Japón; Nuevo León atraería hasta 1.5 billones de dólares y miles de empleos. Foto: Especial

En México, Panasonic Holdings Corporation tiene más de 35 años de presencia y ha consolidado operaciones relevantes en distintos estados, incluyendo a Nuevo León, donde destaca su participación en el sector manufacturero y automotor, con instalaciones en municipios como Apodaca y Escobedo.

Japón, es reconocido globalmente por su innovación y calidad, manteniendo una presencia sólida en la entidad con un histórico de 68 proyectos registrados, los cuales generan más de 7 mil empleos. En la actual administración (2021–2026), se ha logrado la confirmación de 13 nuevos proyectos estratégicos, que representan una inversión de 800 millones de dólares y la generación de más de 4 mil nuevas vacantes.

Más tarde en la Embajada, el Gobernador Samuel García sostuvo una reunión con CEOs de diversas empresas japonesas, algunas con presencia en Nuevo León.Al encuentro en la Embajada de México asistieron empresas como Ana Holding; Denso Corporation; Fujita Corporation; H.I.S. Co., Ltd; Japan Tobacco Inc; Kawasaki Heavy Industries; Kawasaki Motors; Kintetsu International - Kinki Nippon Tourist Co. Ltd; Mitsui & Co., Ltd; Nippon Travel Agency Co., Ltd; Resonac; Graphite Japan Corporation; Spector Comunications; Tokai Rika Co. Ltd; Toyota Tsusho Corporation (CEDIS); y Yazaki Corporation.

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