La presunta responsable del feminicidio de la profesora ayuukj Reyna González, fue vinculada a proceso y el juez de la causa estableció un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El crimen ocurrió en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Monte Albán de la ciudad de Oaxaca y, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la causa de la muerte fue una hemorragia subaracnoidea derivada de un traumatismo craneoencefálico severo provocado por un objeto contundente, además de identificar signos de estrangulación mecánica manual.

"La FGEO activó de manera inmediata el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, lo que permitió el desarrollo de diligencias especializadas bajo un enfoque integral y con perspectiva de género", aseguró la Fiscalía de Oaxaca en un comunicado, sobre este hecho que ocurrió el pasado 25 de marzo de 2026.

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Y sostuvo que se reunieron datos de prueba e indicios sólidos que permitieron establecer la probable responsabilidad de A.D.R.L., quien fue detenida y presentada ante la autoridad ministerial.

"Después de la audiencia y tras valorar los datos de prueba presentados por la FGEO, el Juez de la causa determinó vincular a proceso a A.D.R.L. por el delito de feminicidio, y estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria", informó.

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