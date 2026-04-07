Culiacán, Sin. A 7 de abril. - El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dio a conocer que el gobierno federal, iniciará este martes, con el pago de 750 pesos por tonelada de maíz que se les adeuda a los productores de Sinaloa, de las cosechas pasadas.

A través de las redes sociales, el ejecutivo estatal divulgó que el Subsecretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno Federal, Leonel Cota Montaño, le compartió que la mañana de este martes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo autorizó que se liquide los adeudos que se tienen con los hombres del campo de esta entidad.

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Los productores del campo que este año cosecharán casi cinco millones de toneladas de maíz blanco y reclaman un precio justo, se mantienen apostados en cuatro casetas de peaje, en donde se permite el cruce gratuito a todos los conductores.

En la caseta de peaje de San Miguel Zapotitán, en el municipio de Ahome, de la carretera México-Nogales, los hombres del campo, discuten si es necesario radicalizar las acciones y proceder a un bloqueo total, por lo que Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, les comunicó que avanzan las negociaciones.

Les comentó la noticia de que el gobierno federal inició este martes la liberación de recursos para cubrirles los 750 pesos por tonelada de maíz que se les adeuda de ciclos anteriores, por lo que tienen que esperar una solución total a sus demandas.

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