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Pachuca. - A dos semanas de que un sujeto agrediera físicamente a un adolescente con autismo, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo informó que se ejecutó una orden de aprehensión y se al probable responsable, de iniciales A. P. N.

Los hechos se registraron en la , en la capital del estado, luego de que las mascotas del joven ladraran al perro del agresor, lo que provocó el enojo del sujeto.

De manera violenta, el individuo ingresó a una privada de la colonia y atacó a golpes a la víctima. Los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales; además, se inició una denuncia por parte de la persona afectada.

De manera violenta, el individuo ingresó a una privada de la colonia y atacó a golpes a la víctima. Foto: Especial.
De manera violenta, el individuo ingresó a una privada de la colonia y atacó a golpes a la víctima. Foto: Especial.

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Con ello, se dio inicio a la carpeta de investigación para comenzar las indagatorias. De acuerdo con los datos de prueba, el Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Oriente solicitó la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada en el barrio La Reforma, del municipio de Ixmiquilpan.

El detenido fue presentado ante un juez de control, quien, en audiencia inicial, formuló la imputación y dictó el auto de vinculación a proceso. Se le impuso como medida cautelar la justificada.

De igual manera, se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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