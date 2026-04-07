Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado emitió cinco fichas de búsqueda, cuatro de ellas de adolescentes de ambos sexos que desaparecieron en los municipios de Culiacán, Elota y Mazatlán, uno de ellos, es un turista originario de Torreón, Coahuila.

Según los familiares de Mateo Enrique Mendoza Orozco, de 17 años de edad, el pasado 30 de marzo, salió de su hogar en Torreón Coahuila, rumbo a las playas de Mazatlán, en donde perdieron todo contacto con él.

La ficha de Alerta Amber que se divulgo, lo describe como una persona con una estatura de un metro 60 centímetros, complexión delgada, tez moreno claro, cabello castaño oscuro, como señas particulares, tiene una perforación en el lóbulo de la oreja izquierda y una cicatriz en el dedo índice de la mano izquierda de 03 cm.

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En el mismo puerto, se reportó el pasado dos de abril, la desaparición del adolescente Heliut Alexis Valdez Dorantes, de 14 años de edad, con una estatura de un metro 60 centímetros, tez morena clara, pelo corto ondulado y complexión delgada, tiene como señas particulares, un lunar en el labio superior y una cicatriz en el pómulo izquierdo.

La alerta Amber emitida por Addison Alejandra Aguilar Aragón, de 14 años de edad, la describe, con una estatura de un metro 70 centímetros, complexión delgada, tez morena clara, cabello corto, chino en color negro y boca grande.

Su familia documento que fue vista por ultima vez, el pasado 5 de abril, al salir de su casas en la colonia Diaz Ordaz, de la ciudad de Culiacán, la cual no presenta ninguna seña particular y tiene los ojos medianos, en color café y la boca grande.

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En la ficha de búsqueda Amber emitida por María Noemi Morales Almanza, de 16 años de edad, su familia reportó que esta fue vista por ultima vez en su casa en la colonia 20 de noviembre, en la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de Culiacán.

Se le describe como una jovencita, con una estatura de un metro 54 centímetros, complexión delgada, tez morena clara, cabello largo, lacio en color rojizo, ojos medianos, en color café oscuro y como señas particulares tiene brackets y , dos cicatrices, una de ellas bajo el labio inferior de unos 0.5 cm.

La Ficha del Protocolo Alba emitida, por la desaparición de Aylin Camacho Rodríguez, de 24 años de edad, en las playas de Ceuta, en el municipio de Elota, la describe como una mujer robusta, con una estatura de un metro 60 centímetros, cabello ondulado, en color negro, tez morena clara, ojos grandes en color café oscuros,

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