Después de que el gobierno de México ha mandado cuatro cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba en distintos buques de las Fuerzas Armadas, las autoridades de la isla pidieron a nuestro país que se reserven todos los detalles de lo enviado para no comprometer la entrega, principalmente de alimentos y medicinas.

El gobierno de la República de Cuba, mediante una nota diplomática (verbal), solicitó a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se gestione la clasificación como reservada y México accedió a su clasificación por cinco años.

En una solicitud de información enviada a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a EL UNIVERSAL que las autoridades cubanas han identificado que la recepción de la ayuda humanitaria ha ocasionado el surgimiento de “disidentes” y “grupos antagónicos” al gobierno de Miguel Díaz-Canel, que aprovechándose de la situación difunden información falsa a la población con la finalidad de azuzarla a organizarse y boicotear la distribución de las donaciones, pretendiendo incluso apropiarse indebidamente de ellas.

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El gobierno de Miguel Díaz-Canel dijo que se busca evitar daños que comprometan la estabilidad de la región.

“Han identificado como un latente riesgo la posibilidad de que la gobernabilidad, la paz pública y el Estado de derecho se vean comprometidos, generando caos social, ingobernabilidad e insurgencia de grupos de choque“, se respondió a este diario.

“De divulgarse la información referida, existe el riesgo real de que no sólo la República de Cuba, sino también el resto de los países receptores en la región, podrían asumir una imagen negativa de México, lo cual deterioraría la conducción de las relaciones diplomáticas bilaterales, la credibilidad y erosionaría el liderazgo regional que se ha construido a lo largo de décadas de historia diplomática, afectando además el diálogo y entendimiento con éstos”, se añadió en la respuesta.

Se justificó, a través de la nota diplomática que envió Cuba, que la discreción en el manejo de las acciones de cooperación internacional que México realiza a favor del pueblo cubano no responde a una falta de transparencia, “sino a una estrategia de seguridad humana y de cooperación internacional, como política exterior de ambas naciones”.

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Tras el amago de EU de imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, México envió un primer cargamento de víveres. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

“México debe realizar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, por un lado, para cuidar la relación bilateral y diplomática con el país en cita, y por el otro para prevenir que la ayuda humanitaria que envía no se convierta en un generador de violencia e inestabilidad social, cumpliendo así con el principio de la acción humanitaria denominado ‘no causar daño’, que implica el deber de evitar la creación o exacerbación de conflictos en la población afectada”.

Cabe señalar que tras el amago de Estados Unidos de imponer aranceles a las naciones que suministran petróleo a la isla, el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo envió el 8 de febrero un primer cargamento de ayuda humanitaria, con más de 814 toneladas de víveres.

Para el 24 de febrero se mandó otro cargamento con ayuda humanitaria correspondiente a mil 193 toneladas de víveres, y el cuarto cargamento llegó a la isla el pasado 27 de marzo, con más de 96 toneladas. En total, suman 3 mil 125 toneladas de ayuda humanitaria destinadas para la población civil.

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En la respuesta a El Gran Diario de México se destacó que la asistencia humanitaria debe brindarse con el consentimiento de Cuba, “lo cual implica las condiciones en las que el Estado receptor recibirá ésta”.

También se indicó que en “situaciones complejas, como la que ahora enfrenta el gobierno cubano”, es imperativo mantener “canales de apoyo prudentes” para posibilitar una adecuada gestión de su crisis interna, “desterrando la idea que la ayuda externa es una señal de debilidad gubernamental”.

El gobierno de Díaz-Canel agregó que, en un ejercicio de ponderación, “resulta evidente que la sola divulgación de la información que se solicita reservar ocasionaría un daño proporcionalmente mayor al interés público de su difusión, ya que al tratarse de información altamente sensible y por el contexto geopolítico que se está presentando en la región de América Latina y el Caribe, resulta imperativo tomar previsiones para evitar daños severos que comprometan la estabilidad social, económica y política de la región”.

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“El manejo de la información que nos ocupa es un asunto de alta complejidad que demanda cautela y prudencia, ante el contexto geopolítico actual. La publicidad de esta información puede impactar negativamente la confianza de los socios estratégicos en el mundo para cooperar internacionalmente con México, socavando su confianza para establecer mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo y mantener diálogos diplomáticos en la materia, derivando inclusive en el peor de los escenarios, en violaciones al derecho internacional”.

Indicó que los riesgos y perjuicios que podrían ocasionarse en el ámbito internacional y nacional “son potencialmente elevados de no actuar con cautela, prontitud y coherencia”.

La AMEXCID, bajo la dirección de la expriista Alejandra del Moral, solicitó que la información sea clasificada como reservada por un periodo de cinco años, debido a que los entendimientos y procesos de diálogo con Cuba son permanentes y continuos.

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