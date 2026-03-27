Un buque de la Armada mexicana llegó este viernes a Cuba con un cargamento de ayuda humanitaria, el cuarto enviado desde febrero a la isla que atraviesa una crisis económica agravada por el bloqueo petrolero de Washington, informaron medios oficiales.

El buque Huasteco arribó al puerto de La Habana con 111 toneladas de alimentos y otras donaciones acopiadas por organizaciones civiles de México.

El gobierno de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum ya ha enviado a la isla más de 3 mil toneladas de insumos, como leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

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Una mujer caminando durante un apagón en La Habana el 4 de marzo de 2026. Crédito: Yamil Lage / AFP

Cuba, con 9.6 millones de habitantes, registra una fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas debido a los efectos combinados de la baja productividad de su economía centralizada, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y el colapso del turismo.

La situación se agudizó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero a Cuba en enero, después de que fuerzas estadounidenses capturaran al mandatario venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno había sido la principal fuente de suministro de combustible para la isla.

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Gobiernos de CDMX y Puebla apoyaron en nuevo envío a Cuba

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que el buque Huasteco zarpó con más de 96 toneladas de ayuda humanitaria consistente en distintos víveres, principalmente frijol y arroz.

Destacó que con este cuarto envío, suman 3 mil 125 toneladas de ayuda destinada a la población civil de Cuba y fueron enviadas por el Gobierno de México, con participación de los gobiernos de la CDMX y Puebla, así como de organizaciones sociales.

"El pueblo de México siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan: en los últimos meses se ha enviado ayuda a distintos países que han requerido de nuestro apoyo, tal es el caso de los incendios en California, Estados Unidos, y en Chile, así como en las inundaciones en Texas, y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente", añadió la SRE.

"Vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria" aseguró Sheinbaum el lunes, durante su conferencia de prensa diaria, y añadió que su gobierno continúa "buscando la manera" de enviar combustible a la isla "sin afectar a México".

Trump también ha amenazado con aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. *Con información de Eduardo Dina

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