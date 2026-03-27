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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su "especial preocupación" por el paradero de dos veleros que desaparecieron tras zarpar hace una semana de México para llevar ayuda humanitaria a la isla.
"Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha", afirmó Díaz-Canel en su cuenta de X.
La Marina de México informó el jueves que lanzó un operativo para ubicar a las embarcaciones, tripuladas por nueve personas de distintas nacionalidades.
Lee también Marina busca a dos embarcaciones desaparecidas con 9 tripulantes en el Caribe Mexicano; llevaban ayuda humanitaria a Cuba
mcc
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