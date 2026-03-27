Veleros que salieron de México hacia Cuba llegaron "sanos y salvos", afirma EU; no se le ha pedido apoyo, dice Washington

Estados Unidos afirmó que los dos veleros que partieron de México la semana pasada con destino a Cuba, con ayuda humanitaria, llegaron "sanos y salvos".

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este viernes que las embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria para la isla desde México y que se habían dado por desaparecidos fueron localizados y han "transitado con seguridad" hasta la isla.

"La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10H36 (14H36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba", declaró a la AFP un vocero, Anthony Randisi, en un comunicado.

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La Guardia Costera estadounidense también ha afirmado este viernes que México no ha solicitado colaboración para dar con los dos veleros que partieron de ese país hacia Cuba con ayuda humanitaria y cuyo paradero se desconoce por el momento.

"La Guardia Costera de Estados Unidos fue notificada ayer (jueves) por el Centro de Coordinación de Rescate de México sobre dos embarcaciones desaparecidas. En este momento, no se ha solicitado asistencia a la Guardia Costera de los Estados Unidos", explicaron los guardacostas estadounidenses en un comunicado.

"Nos mantenemos vigilantes y preparados para brindar apoyo en caso de que se solicite. La Armada de México encabeza la respuesta, en coordinación con la Guardia Costera de Cuba", añade el texto.

Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que continuaba la operación de búsqueda y rescate de las embarcaciones que partieron el 21 de marzo desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que otro buque de la Secretaría de Marina (Semar) arribó hoy a Cuba con ayuda humanitaria.

“Dos embarcaciones que se sigue en búsqueda de ellas, se sigue en búsqueda. Había un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió, que ya llegó, de una brigada internacional. Y otros dos pequeños buques; ese mismo barco (de Marina) les estaba dando seguimiento, tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos.

“Y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones”, explicó la Mandataria. *Con información de Eduardo Dina y Sharon Mercado

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