China inició dos investigaciones sobre las prácticas comerciales de Estados Unidos, en respuesta a procedimientos abiertos por Washington contra Beijing, especialmente por sospechas de trabajo forzoso.

Las nuevas investigaciones chinas se centran en presuntas perturbaciones de las cadenas de suministro mundiales y en el comercio de productos de la economía verde, declaró un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

Este tipo de investigaciones puede ser el paso previo a medidas de represalia comercial, como la imposición de aranceles.

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Las mismas se llevan a cabo "en respuesta a dos investigaciones estadounidenses contra China en virtud de la sección 301", indicó, en referencia a un mecanismo estadounidense de aranceles punitivos.

En las últimas semanas, EU anunció investigaciones comerciales dirigidas contra decenas de países, entre ellos China, en nombre de la lucha contra las sobrecapacidades y el "trabajo forzoso". Beijing las calificó de "manipulación política".

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China "defenderá sus derechos e intereses legítimos"

El Ministerio de Comercio chino "tomará las medidas necesarias en función de los resultados de las investigaciones y defenderá firmemente sus derechos e intereses legítimos", declaró su portavoz.

Las dos investigaciones deberían "concluir en un plazo de seis meses", aunque podrán prorrogarse tres meses más, añadió.

La Casa Blanca anunció que Trump viajará a Beijing el 14 y 15 de mayo, visita ya aplazada varias semanas debido a la guerra en Medio Oriente.

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