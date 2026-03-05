Más Información

México y EU anuncian conversación bilateral por TMEC; serán el 16 de marzo

Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; polémicas que marcaron su gestión

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Venta del 24% de Banamex fue el día del operativo contra “El Mencho” y nadie dudó: Chico Pardo; destaca la confianza en México

Marcha 8M en CDMX será acompañada por 400 mujeres policías; SSC promete no censurar la protesta

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX; prevén hasta 4°C durante la madrugada del 6 de marzo

Nueva York.- Una coalición de 24 fiscales generales de Estados Unidos presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional del país, con sede en Nueva York, para que declare ilegal el arancel global del 15% impuesto por la Administración del presidente Donald Trump, después de que la Corte Suprema de EU considerara inconstitucional su política de aranceles.

Los fiscales indicaron en conferencia de prensa que los gravámenes no cumplen los requisitos de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que el gobierno de Trump ha invocado, y violan la protección constitucional de la separación de poderes.

Argumentaron que ningún presidente ha intentado "jamás" imponer aranceles utilizando la Sección 122, diseñada específicamente para permitir aranceles limitados en ciertas crisis monetarias.

