Nueva York.- Una coalición de 24 fiscales generales de Estados Unidos presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional del país, con sede en Nueva York, para que declare ilegal el arancel global del 15% impuesto por la Administración del presidente Donald Trump, después de que la Corte Suprema de EU considerara inconstitucional su política de aranceles.

Los fiscales indicaron en conferencia de prensa que los gravámenes no cumplen los requisitos de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que el gobierno de Trump ha invocado, y violan la protección constitucional de la separación de poderes.

Argumentaron que ningún presidente ha intentado "jamás" imponer aranceles utilizando la Sección 122, diseñada específicamente para permitir aranceles limitados en ciertas crisis monetarias.

