Más Información

Cancillería activa protocolo por muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

Cancillería activa protocolo por muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Marcha del 8M en CDMX; ruta, horario y consignas

Marcha del 8M en CDMX; ruta, horario y consignas

Canacar cuantifica daños tras muerte de “El Mencho”; reporta 200 camiones robados, desaparecidos, operadores muertos y daños

Canacar cuantifica daños tras muerte de “El Mencho”; reporta 200 camiones robados, desaparecidos, operadores muertos y daños

Shakira en el Zócalo 2026: cinco momentos que marcaron su concierto gratuito en CDMX

Shakira en el Zócalo 2026: cinco momentos que marcaron su concierto gratuito en CDMX

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Investigadores piden diálogo con autoridades responsables de parques del Tren Maya

Investigadores piden diálogo con autoridades responsables de parques del Tren Maya

Reforma electoral: Sheinbaum responde al PT; “no vamos a partido de Estado, jamás”, dice

Reforma electoral: Sheinbaum responde al PT; “no vamos a partido de Estado, jamás”, dice

Colectivas feministas convocan a marcha del 8M; señalan que la violencia contra las mujeres se recrudeció en el país

Colectivas feministas convocan a marcha del 8M; señalan que la violencia contra las mujeres se recrudeció en el país

Corte va por dar cierre a disputa Lourdes Mendoza-Lozoya; “que no se convierta en símbolo de la impunidad”, pide la periodista

Corte va por dar cierre a disputa Lourdes Mendoza-Lozoya; “que no se convierta en símbolo de la impunidad”, pide la periodista

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Washington. Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes retrasar por tres meses la implementación del fallo del Tribunal Supremo que invalidó la mayor parte de los aranceles activados por el Gobierno del presidente estadounidense, , lo que abre la puerta a que comiencen a procesarse los reembolsos millonarios ya reclamados por distintos importadores.

El Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal estadounidense rechazó hoy la petición del , y dejó vía libre para que la Corte de Comercio Internacional comience a procesar las devoluciones.

El pasado viernes la Administración del republicano había solicitado al tribunal que concediera un plazo de 90 días para que "permitir que los poderes políticos tengan la oportunidad de considerar opciones" con respecto a los pagos.

Lee también

El fallo del Tribunal Supremo del pasado 20 de febrero, en el que la corte consideró que Trump no podía ampararse en una ley de emergencia económica para imponer aranceles, ha desatado una oleada de demandas ante la Corte de Comercio Internacional por parte de todo tipo de empresas que solicitan el reembolso de los derechos de importación abonados en las aduanas.

Entre las grandes empresas que pidieron ser reembolsadas se encuentran el gigante de la logística FedEx, la empresa cosmética Revlon, el productor de óptica EssilorLuxottica o el minorista Costco.

En total, se calcula que actualmente hay más de 2 mil demandas arancelarias cursadas o en proceso de ser presentadas.

Lee también

Aunque no se ha publicado una cifra exacta, diferentes análisis apuntan a que el Gobierno estadounidense podría llegar a tener que reembolsar una cantidad que estaría entre 130 mil y más de 200 mil millones de dólares, volúmenes que prometen tener un impacto en la salud fiscal de la primera economía mundial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

beca rita cetina 2026 cuando abre el registro para primaria cuanto paga y como sacar la curp certificada. Foto: Especial / Becas Benito

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo abre el registro para primaria, cuánto paga y cómo sacar la CURP certificada?

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados. Foto: Especial INAPAM

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados

Visa americana. Foto: iStock

Estas 5 ciudades están dando citas de visa americana MUCHÍSIMO más rápido en 2026

Foto: iStock/ Patricia Elaine Thomas

Ocho destinos de California para visitar en familia y pasar unas vacaciones increíbles

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar? Fecha y hora exacta en México. Foto: iStock/Ramón Suárez Guerrero

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar total? Fecha y hora exacta en México