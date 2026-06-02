A 9 días del arranque el Mundial continúan los trabajos para la instalación de la Línea 14 del Trolebús, la cual correrá del Cetram Universidad al de Huipulco.

A un costado de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro están los paraderos de camiones y ahí en los tótems con las letras A, B, C y D donde se explica qué paradas hace cada ruta de autobús, no hay alguna información sobre dónde se instalará dicha ruta del Trolebús.

“A ciencia cierta no se sabe de dónde va a salir, nos mueven a un lado y luego a otro”, dijo uno de los operadores de camiones del Cetram, quien tampoco conoce la fecha en que entrará en operaciones dicho medio de transporte.

Sobre avenida del Imán y su vialidad paralela Rey Papatzin, no se encontó obra alguna. Sin embargo, en avenida Santa Úrsula hay varias instalaciones en el camellón para protegerse del sol, las cuales están delimitadas con un cerco de plástico color naranja y material de construcción.

Sobre Avenida Santa Úrsula se pueden observar estaciones donde aún se realizan trabajos y hay colocados plásticos en la estructura. Foto: SANTIAGO CADENA/EL UNIVERSAL

Dichas instalaciones permanecen envueltas con plástico, pero no hay algún letrero o información extra que puedan leer los transeúntes.

A unos 2 kilómetros, en auto a partir de avenida Santa Úrsula y Las Flores, está el Cetram de Huipulco. Ahí se encuentran seis andenes de la A a la F, pero en el primero de ellos hay una señalización que indica que de ahí saldrá la línea 14 del Trolebús.

Ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que las unidades están listas y se balizarán con figuras de animales —como el tecuiche, lagartija endémica de los Pedregales de Santa Úrsula— porque será la ruta de los Animales Silvestres y esperan echarla a andar antes del Mundial de Futbol.

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