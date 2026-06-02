Debido a que el clima no es propicio para inversiones ante los crecientes problemas de inseguridad pública e incertidumbre política interna, analistas consultados por el Banco de México (Banxico) recortaron sus expectativas de crecimiento de este y el próximo año.

El consenso de 43 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero bajó de 1.38% a 1.10% el pronóstico de expansión para la economía nacional en 2026 por tercera vez consecutiva.

Lo mismo ocurrió con el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027, con una revisión a 1.80% desde el nivel de 1.88% que mostró la encuesta anterior.

Lee también Remesas crecen 3.7%; alcanzan 4 mil 978 mdd

Incluso, la encuesta muestra que en los próximos 10 años la tasa de crecimiento de la economía no llegará ni a 2%, tasa promedio histórica que se ha presentado durante las últimas décadas.

El ejercicio mostró que para el primer trimestre de 2027 existe la probabilidad de que el PIB caiga respecto al periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2026. Lo anterior, no obstante que para la economía de Estados Unidos el consenso anticipa un avance de 2.20% de la actividad económica durante el año en curso y de 2% para el siguiente.

Por consiguiente, los analistas ajustaron a la baja sus expectativas para la creación de empleos en el país, al pasar de 332 mil a 305 mil registros de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2026, y de 425 mil a 409 mil para el próximo año.

Lee también Corrupción encarece los trámites en México; la confianza ciudadana en las instituciones retrocede, señala Banamex

Los participantes en la consulta advirtieron que están pesando más las condiciones internas que las externas como obstáculos para que la actividad productiva del país acelere su marcha.

Por esa razón, ninguno afirmó que es buen momento para las inversiones, y así subió de 43% a 51% la proporción de quienes alertan que no conviene actualmente.

De ahí que no movieron su estimación para la Inversión Extranjera Directa (IED) que podría captar el país en el presente año, quedando en 41 mil millones de dólares.

Lee también Remesas decepcionan pese a mejor desempeño laboral en EU; Banorte alerta riesgos por medidas contra migrantes

Siete de cada 10 aseguraron que la economía no está mejor en comparación con hace un año, mientras que 12% advirtió que el clima de negocios empeorará durante los próximos seis meses.

Lo anterior, debido a que repuntaron otros factores como la inflación, la política monetaria y la situación de las finanzas públicas.

De la inflación, los especialistas revisaron a la baja el pronóstico para 2026 de 4.38% a 4.35%. Pero, subieron a 3.84% la de 2027, frente a 3.80% de la encuesta anterior.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm