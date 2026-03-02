Las recientes declaraciones de la Casa Blanca permiten deducir que los cinco puntos que más les interesaría negociar, en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), son: automotriz, acero y aluminio, tecnología, minerales y agricultura, dijo el exsubsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.

Durante su exposición, en la Asamblea General Ordinaria 2026 de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Baker dijo que al gobierno estadounidense también le interesa poner sobre la mesa reglas de origen, imponer cuotas y límites por temporada a las exportaciones agrícolas de los países socios, revisar los mecanismos de solución de prácticas comerciales anticompetitivas, monitoreo a las inversiones, aranceles y temas laborales, entre otros puntos.

Baker, quien coordinó la negociación del ahora T-MEC, expuso que Estados Unidos podría impulsar cambios en función de su agenda comercial proteccionista, a pesar de que en las audiencias públicas se expresó un amplio apoyo al T-MEC entre la comunidad empresarial de dicho país.

Podría verse que el gobierno tome más en cuenta aquellas posturas de grupos industriales y laborales que solicitaron revisiones más estrictas en temas laborales y de cumplimiento, en lugar de enfocarse a conservar el acuerdo tal como está, según lo pidieron empresas altamente integradas en Norteamérica que quieren mantener las reglas actuales sin cambios abruptos.

El ahora socio de Consultores Internacionales Ansley comentó que las implicaciones de una revisión al T-MEC para el sector del autotransporte de carga podrían ser el que Estados Unidos (EU) pida modificar el capítulo de servicios transfronterizos, eliminar o restringir los anexos que regulan fletes, almacenaje, cargo o que decida ampliar el uso de mecanismos para restringir el transporte de mecancías, incluyendo temas laborales y ambientales.

O bien, que el gobierno americano solicite incrementar los requisitos de seguridad para el transporte de mercancías, por razones diversas.

Fallo de Corte de EU a aranceles por fentanilo.

El experto en comercio exterior dijo que la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos “no le generó muchas diferencias al país, porque de México ya estaba excluido de esos aranceles, siempre y cuando se cumpliera con la regla de origen del T-MEC”, y que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la mayor parte de las exportaciones mexicanas a la Unión Americana ya estaban exentas.

Aunque ese fallo de la Corte “es buena señal política…, pero ciertamente para efectos de pesos y centavos de las exportaciones de México, tal vez no hace mucha diferencia. Lo que verdaderamente haría mucha diferencia es que quiten los aranceles de la sección 232, que son los que aplican ahorita por seguridad nacional, a coches, vehículos pesados, a acero, aluminio, etcétera”, añadió.

Para Baker, “México tiene que aspirar a que le eliminen (los aranceles por la sección 232). No sé francamente si se está realmente avanzando en esa discusión o no”, pero dijo que “México no debe quitar el dedo del renglón”.

Baker añadió que en la revisión debería tomarse en cuenta que hay que cooperar con Estados Unidos, cooperar en los temas que hagan sentido, como en el uso de la Inteligencia Artificial y confrontarse en aquellos temas en los que no pueda aceptar los planteamientos; es decir, debe rechazar los puntos que vayan contra los intereses de México.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

