Ecuador elevará del 30% al 50% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas "concretas y efectivas" para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.
Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30% a decenas de productos, por iniciativa del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.
La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. "Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", señaló la cartera en un comunicado.
