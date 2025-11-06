Los problemas que enfrentan los transportistas en el país están impulsando soluciones alternas para los inversionistas que quieren seguir en el sector.

“Hay varios problemas en el sector, porque están robando unidades, la sobre regulación, la mala calidad de infraestructura. Nosotros no vivimos estos problemas directamente pero lo vemos en nuestros clientes. Eso hace que nuestros clientes estén buscando comprar camiones con mejores opciones que les brinden más ahorros”, apuntó Alfredo Amador, director general de Panamotors.

La empresa mexicana está especializada en la compra, venta y reacondicionamiento de automotores seminuevos, con un enfoque principal en tractocamiones.

Lee también Reportan 200 mil tráileres de carga detenidos en frontera norte del país por aranceles; deben pagar sobreprecios por nueva medida: Canacar

El ejecutivo explicó que en la firma colocan camiones de carga reacondicionados, garantizados que ya son como nuevos y que pueden ser hasta 50% menos costosos que una unidad de agencia de comparables condiciones.

“Nos esforzamos muchísimo en permitirnos colocar en el mercado un tractocamión que tenga todas estas seguridades, tanto mecánica como y que cumpla con todo lo legal para que el transportista, el pequeño transportista o el hombre camión que es el mercado o el nicho al que vamos dirigido, puede hacer una inversión y esté seguro de que esa inversión le va a rendir frutos el día de mañana, que va a ser un camión que desde que lo compre y lo ponga a rodar y le va a estar facturando”, apuntó.

Con más de tres hectáreas de taller y una amplia experiencia en el sector, la compañía promueve la formalidad, transparencia y eficiencia en el mercado del autotransporte, ofreciendo soluciones integrales para transportistas, aseguradoras y empresas dedicadas al sector logístico.

Lee también Venta de camiones pesados logra récord en 2024; productores buscan innovar con vehículos sustentables

Así es como enfrentan los retos que están en el mercado con las carreteras, autopistas, vialidades principales y secundarias; además de los robos del transporte con más violencia; y finalmente, las regulaciones que han impuesto estados y municipios que complican la movilidad.

“El mercado de tractocamiones seminuevos en México tiene un enorme potencial, pero también enfrenta un problema estructural de desconfianza. Nuestra misión es ofrecer transparencia, respaldo y valor real al hombre camión”, comentó el ejecutivo.

Con una infraestructura total de más de tres hectáreas, que incluye patios de venta y aproximadamente media hectárea de talleres, y una operación basada en innovación, inteligencia comercial y cercanía humana, Panamotors se consolida como un aliado estratégico para la profesionalización del transporte pesado nacional, contribuyendo al fortalecimiento de un sector clave para la economía del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm