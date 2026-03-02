Los hechos de violencia que se suscitaron el pasado domingo 22 de marzo, tras el operativo en el que resultó abatido El Mencho, dejaron dos operadores fallecidos y, un número por cuantificar de desaparecidos, así como pérdidas sin cuantificar por los 200 camiones robados y quemados, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

El presidente entrante del organismo, Augusto Ramos, explicó que “la pérdida todavía no nos la han terminado de pasar.., tenemos ese monto de más de 200 (camiones robados)… hemos visto que algunos hablan de 600, considerando vehículos particulares”.

Explicó que gran parte de las afectaciones al autotransporte de carga se concentraron en cuatro entidades.

El “gran impacto fue desde Manzanillo (Colima), varias quemas de tractocamiones, en el estado de Michoacán, de Jalisco, en Guanajuato. Ahí estamos hablando del 80% de los casos que tuvimos y fue algo focalizado”, dijo Ramos.

En conferencia de prensa, durante la toma de protesta como líder de la Canacar, en la que asumió la presidencia del organismo, en sustitución de Miguel Ángel Martínez, dijo: “Tenemos identificados a dos operadores que lamentablemente fallecieron”, como consecuencia de los hechos de violencia del domingo 22 de marzo, durante la operación para capturar a uno de los líderes del narcotráfico más buscados.

Dijo que, a más de una semana del abatimiento del dicho líder, no hay registro de bloqueos en el país, pero tampoco se puede decir que hay un libre tránsito al 100% en las carreteras porque hay accidentes que afectan.

“De bloqueos que tengamos, al menos el día de hoy, no tenemos. Tenemos identificadas afectaciones por tema de accidentes, pero como tal de robos no tenemos”, expuso.

Comentó que, en general, “el tema de seguridad fue el tema medular que vimos en todas las regiones del país. Incluso en los estados en donde no tenemos robo de autotransporte. Reportes de la percepción de inseguridad, cada vez es más agresiva”.

Dijo que trabajarán para aportar información y no se caiga en la impunidad a fin de que las carpetas de investigación se logren judicializar y con ello abornar a la prevención.

Por otra parte, agregó que durante su administración trabajará en el tema de la prevención, “porque de nada sirve el combate si no tenemos la forma de mitigarlo”.

Planteó que seguirán trabajando en incrementar los paradores seguros, porque muchos de los robos se dan cuando los transportistas se detienen.

Sobre los llamados a bloquear vialidades, por parte de un grupo de transportistas que aseguran que su sector es de los más afectados por los robos y hechos de violencia, dijo que la Canacar no se sumará a dichas movilizaciones.

