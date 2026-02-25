Cuautitlán Izcalli, Mex.— Usuarios del transporte público se arriesgan para abordar y descender de las unidades, en un tramo del Periférico Norte que cruza por Cuautitlán Izcalli, debido a que los choferes circulan por carriles centrales para intentar evitar el tráfico que se genera por las obras de rehabilitación de esta vialidad.

“Es lo que toca ahorita y aunque sabemos que no deben circular por centrales, muchos no decimos nada porque eso nos ayuda a que pasen más rápido el tráfico y no nos retrasen tanto la llegada al trabajo”, manifestó Blanca Vivanco, usuaria de transporte público.

Las obras de rehabilitación del Periférico Norte que se realizan en Cuautitlán Izcalli, se ubican en los carriles laterales, a la altura de la Unidad Militar Sur, en dirección a la Ciudad de México, y desde el lunes han colapsado la circulación de toda clase de vehículos, lo que ha provocado que los conductores busquen alternativas.

Blanca sostuvo que como usuaria hoy le tocó abordar cruzándose del paradero, en los carriles laterales, llegando a los centrales, pues cuando vio el camión amarillo que se dirige al Metro Politécnico, ya no quiso esperar al siguiente, ya que tenía una entrevista de trabajo.

Poco antes de que Blanca subiera a ese camión, del mismo bajó Néstor Quijano, quien contó que lo abordó en Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, para poder llegar a la colonia Arcos del Alba, en esa misma demarcación. Sin embargo, desconocía que estaban bajando a los pasajeros en los carriles centrales.

Mientras los pasajeros de unidades de transporte público buscan cruzar, un grupo de personas se hizo presente para fungir como “viene viene”, cobrando a los choferes de los autos particulares, del transporte de carga y del transporte público, por dejarlos pasar de los carriles laterales a los centrales, frente al Centro Comercial Periférico Cuautitlán.

“Eso tipos se ponen agresivos si no les das dinero y lo único que hacen es según estar de viene viene. Lo que pueden provocar es un accidente porque hacen que se crucen unos desde el carril de baja y se te ponen enfrente para que dejes pasar. A ellos ya los hemos visto en otros lados donde pavimentaron y nadie les dice nada”, narró Joel, automovilista.

Comerciantes establecidos en esa zona narraron que los sujetos llegaron desde temprana hora del lunes y también del martes, silbando e indicando a los automovilistas que se pueden pasar en un espacio donde no está permitido y a quienes han visto cobrando dinero por ello e insultando a quienes no bajan el vidrio y se cruzan sin dar alguna moneda.