Identifican a atacante de cena de corresponsales de Trump; hiere a agente antes de ser detenido

Después del incidente en la cena de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Hotel Hilton de Washington, Estados Unidos, medios de comunicación como CBS News, Fox News y The New York Post identificaron al atacante.

De acuerdo con ellos, el hombre es Cole Tomas Allen de 31 años de edad, y es del condado de Torrance, localizado en la ciudad de Los Ángeles, California.

De acuerdo con un video de las cámaras de seguridad compartido por el presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social, el detenido burló el cerco de seguridad al correr, lo cual causó que los agentes desenfundaran sus armas de fuego.

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Durante su conferencia de prensa, dicho mandatario detalló que Allen había sido "abatido", pero las balas que le dispararon elementos del Servicio Secreto, de quienes hubo un herido, impactó en su chaleco antibalas.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, agregó que este sujeto cargaba con una arma larga y diferentes cuchillos. Trump dijo que era un lobo solitario y que aún estaba muy lejos de él como para atacarlo con éxito.

Se le acusa de portación de arma de fuego y agresión contra un oficial federal. Finalmente, la fiscal de distrito de Columbia, Jeanine Pirro, adelantó que el acusado comparecerá el lunes ante el tribunal. Con información de agencias

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