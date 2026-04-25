Más Información
Agentes de la CIA no tenían permiso de operar en México; uno ingresó como visitante y el otro con pasaporte diplomático, señala Gabinete de Seguridad
Ultiman detalles en Buenavista para inauguración del Tren al AIFA; técnicos configuran torniquetes de acceso
Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo
Surgen nuevos videos de ataque en Teotihuacán; "¡vive, vive, por favor, no te mueras!", gritan a herido
Sale de prisión militar Subteniente acusado de torturar a integrante de Los Zetas; juez le ordena quedarse en Campo Militar 1-A
¡Atención! SSPC alerta por falsas ofertas de trabajo ligadas al Mundial 2026 en México; emite recomendaciones
Presidenta del DIF de Acapulco se separa del cargo tras denuncia de Saskia Niño de Rivera; Órgano de Control Interno de la institución inició una investigación
Marino Fernando Farías solicita asilo a Argentina porque teme por su vida; admite ser buscado por huachicol
El presidente de EU, Donald Trump, aseguró este sábado que aún no da por cerradas las pesquisas contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por supuesto fraude en la restauración de la sede del organismo en Washington, pese a que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos desestimó ayer viernes la investigación penal.
"La investigación no se ha archivado. Lo que quiero averiguar es cómo un edificio que yo podría haber construido por 25 millones de dólares pudo costar 4 mil millones", dijo Trump a los medios poco antes de subir en Palm Beach, Florida, al avión presidencial para poner rumbo a Washington.
El viernes, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció en X que su oficina pidió cerrar las pesquisas contra Powell mientras el inspector general de la Fed "examine minuciosamente los sobrecostos de construcción" de la sede del banco central.
Lee también EU desestima investigación contra presidente de la Fed; Powell era indagado por sobrecosto en renovación de la sede de la Reserva
Pirro añadió que no dudaría "en reabrir una investigación penal si los hechos así lo justificaran".
"(El supuesto fraude) es algo muy importante, y él (Powell) estaba a cargo. Así que llegaremos al fondo del asunto. Jeanine (Pirro) es fantástica", añadió hoy Trump.
El anuncio de Pirro coincide con el proceso en marcha en el Senado para confirmar al candidato de Trump para sustituir a Powell como nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y la amenaza del senador republicano Thom Tillis de bloquear la decisión hasta que la investigación contra Powell fuera desestimada.
El magnate neoyorquino ha mostrado abiertamente su descontento con el presidente de la Fed, que abandonará el cargo en mayo y al que exige una bajada agresiva de los tasas de interés en Estados Unidos.
Lee también Juez anula acción judicial contra presidente de la Fed iniciada por el gobierno de Trump; fue "para presionar" a Powell, dice
Trump ha llegado a llamar "cretino" a Powell bajo el argumento de que con su 'lentitud' está afectando a la economía estadounidense.
En marzo, un juez federal en Washington consideró nulas las citaciones judiciales contra Powell al dictaminar que la investigación abierta por el Departamento de Justicia tuvo motivaciones políticas.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]